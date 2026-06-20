$!Localizan con vida a Karime, niña de 8 años presuntamente vendida por su mamá en la Ciudad de México

Karime, una niña de 8 años cuya desaparición generó una alerta de búsqueda en la Ciudad de México, fue localizada con vida, informó Vanessa Cedeño, tía de la menor, durante una entrevista con MILENIO Televisión. La localización de la menor ocurrió después de varios días de labores de búsqueda impulsadas por familiares y autoridades, luego de que se reportara su desaparición en la alcaldía Gustavo A. Madero. Tras confirmarse el hallazgo, la familia agradeció el apoyo recibido durante la difusión de la ficha de búsqueda y destacó la importancia de compartir las alertas emitidas para localizar a personas desaparecidas. “Yo les pido que, por favor, cuando vean una Alerta Amber, la compartan, porque gracias a eso tuve un angelote también que me pudo dar una señal de dónde podía estar Kari”, expresó Vanessa Cedeño.

LA DESAPARICIÓN FUE DENUNCIADA POR FAMILIARES De acuerdo con los familiares de la menor, Karime fue vista por última vez el pasado 23 de abril en la comunidad de Santa María Ticomán, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero. La ficha de búsqueda difundida durante el operativo de localización señalaba que la niña mide aproximadamente 1.20 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene el cabello corto y, al momento de su desaparición, vestía una camisa azul tipo mezclilla. Desde que se reportó su ausencia, allegados a la menor solicitaron la intervención de las autoridades y promovieron la difusión de su fotografía e información física para facilitar su localización.

FAMILIARES DENUNCIARON PRESUNTOS ANTECEDENTES DE VIOLENCIA; KARIME PUDO HABER SIDO VENDIDA Durante la búsqueda, familiares de Karime manifestaron públicamente su preocupación por la integridad de la menor debido a presuntas situaciones de violencia que, según señalaron, habría enfrentado en su entorno familiar. Entre las versiones difundidas por sus allegados se encontraba el señalamiento de que la niña presuntamente era víctima de maltrato, abusos y otras formas de violencia por parte de su madre. Asimismo, familiares sostuvieron que existía la sospecha de que la menor hubiera sido vendida, aunque hasta el momento no se han dado a conocer públicamente resultados de investigaciones oficiales que confirmen esa versión. Las denuncias realizadas por los familiares formaron parte de los elementos que incrementaron la preocupación sobre la seguridad de la menor mientras permanecía desaparecida. LA BÚSQUEDA ESTUVO MARCADA POR INFORMACIÓN FALSA Y EXTORSIONES Tras la localización de Karime, Vanessa Cedeño relató que durante los días de búsqueda la familia recibió múltiples llamadas, mensajes y reportes que resultaron ser falsos. Según explicó, algunas personas proporcionaron ubicaciones incorrectas sobre el posible paradero de la menor, mientras que otras intentaron obtener dinero mediante extorsiones. “Recibíamos también extorsiones, recibíamos personas que como que querían desviarnos, nos decían que estaba en Puebla”, comentó. La familiar indicó que estas situaciones dificultaron el proceso de búsqueda y obligaron a verificar constantemente la información que llegaba a través de distintos canales.

LLAMAN A DIFUNDIR FICHAS DE BÚSQUEDA Tras la localización de la niña, la familia aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía a continuar compartiendo las fichas de búsqueda de personas desaparecidas. Vanessa Cedeño señaló que la experiencia vivida le permitió dimensionar la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de casos. “Creemos que nunca vamos a estar en estos zapatos. Yo jamás en la vida me imaginé estar en esta situación de una búsqueda de un ser humano inofensivo y chiquito”, afirmó. Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente más detalles sobre las circunstancias en las que fue localizada Karime ni sobre el estado de las investigaciones relacionadas con su desaparición. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

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