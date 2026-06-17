Desaparición de Roxana Guzmán cumple dos semanas; madre brinda más detalles sobre el día de su secuestro

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    Desaparición de Roxana Guzmán cumple dos semanas; madre brinda más detalles sobre el día de su secuestro
    Rubicelia Ramírez, madre de Roxana Guzmán, afirmó que los captores dijeron que trasladaban a la periodista a una comandancia antes de desaparecer. VANGUARDIA

La madre de Roxana Guzmán afirmó que los agresores que usaban tenis le dijeron que la llevaban a una comandancia; la FGR ya investiga el caso

A más de dos semanas de la desaparición de la periodista veracruzana Roxana Guzmán, su madre, Rubicelia Ramírez, solicitó apoyo a las autoridades para localizarla y afirmó que la familia continúa sin conocer su paradero desde que fue privada de la libertad por un grupo armado el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital, Veracruz.

De acuerdo con el testimonio de la madre de la comunicadora, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo recientemente la investigación del caso. La mujer señaló que fue contactada por personal de la institución federal, lo que considera un paso importante para fortalecer las indagatorias.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-atrae-investigacion-por-desaparicion-de-la-periodista-roxana-guzman-no-hay-detenidos-LF21359938

CUATRO PERSONAS ARMADAS INGRESARON AL PATIO DE LA PERIODISTA ROXANA GUZMÁN

Según el relato de Rubicelia Ramírez, los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 horas del 2 de junio, cuando un grupo de cuatro personas armadas ingresó al patio de la vivienda familiar.

La madre de la periodista indicó que los hombres vestían ropa oscura, portaban armas largas y sometieron a diversos integrantes de la familia. Señaló que Roxana Guzmán se preparaba para salir a correr cuando fue interceptada por los agresores.

De acuerdo con su versión, los individuos la sacaron de la vivienda, la esposaron y la golpearon antes de llevársela por la fuerza.

Durante el incidente también resultó agredido el padre de la periodista, quien padece diabetes y neuropatía crónica. La madre de Roxana afirmó que los agresores lo golpearon principalmente en las piernas.

Asimismo, relató que otros integrantes de la familia, incluidos menores de edad, fueron amenazados durante el operativo.

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VIDEO CAPTÓ PARTE DE LA AGRESIÓN Y SECUESTRO DE LA PERIODISTA ROXANA GUZMÁN

La desaparición de Roxana Guzmán cobró notoriedad nacional tras la difusión de un video en el que se observa parte del momento en que los agresores irrumpen en una vivienda de la familia.

Según Rubicelia Ramírez, en el momento de la grabación su hija ya se encontraba sometida, esposada y tirada en el suelo.

La mujer afirmó que los agresores ingresaron también a la casa de uno de sus hijos, ubicada frente al domicilio principal, donde se encontraban varios menores de edad.

“Ahí estaban mis otros nietos: los mayores, cuatro de ellos, y una bebé de un año. El joven que se ve ahí en la pantalla de short pues es mi hijo y si ya tenían a mi hija aquí tirada y ese era su objetivo, ¿por qué fueron ahí atrás todavía a hacer su jelengue, su desastre, y asustar a mis otros nietos?“/ “Ellos se quedaron adentro del domicilio de mi hijo, dispararon. Y ya cuando salieron, todos se fueron contra mi hija”.

Durante los hechos, explicó, los integrantes de la familia intentaron impedir que se llevaran a la periodista, sin lograrlo.

“ME DIJERON QUE SE LA LLEVARON A LA COMANDANCIA”

La madre de Roxana señaló, en una entrevista con ‘El País’, que preguntó a los agresores a dónde trasladaban a su hija. Según su testimonio, recibió como respuesta que la llevaban a una comandancia.

“¿A dónde la llevan? ¿A dónde la llevan?”, recordó haber preguntado. De acuerdo con su versión, los hombres respondieron: “A la comandancia, vaya a la comandancia”.

Desde entonces, la familia asegura no haber recibido información sobre el paradero de la comunicadora.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alianza-de-medios-lanza-llamado-tras-privacion-de-la-libertad-de-la-periodista-roxana-guzman-ramirez-DD21113356

INVESTIGACIÓN SOBRE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE ROXANA GUZMÁN PASÓ A MANOS DE LA FGR

Tras la denuncia presentada por la familia, autoridades estatales iniciaron las investigaciones correspondientes.

Rubicelia Ramírez indicó que durante los primeros días se realizaron operativos y cateos relacionados con el caso, además de acciones de vigilancia terrestre y aérea.

Sin embargo, afirmó que en los últimos días ya no había recibido actualizaciones por parte de las autoridades estatales.

La situación cambió cuando la Fiscalía General de la República asumió la investigación. Según explicó, personal federal se comunicó con ella recientemente para informarle sobre la continuidad de las diligencias.

La mujer expresó su confianza en que la participación de la autoridad federal permita avanzar en la búsqueda de su hija.

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FAMILIA DE ROOXANA GUZMÁN SOLICITÓ APOYO A CLAUDIA SHEINBAUM

La madre de la periodista también relató que durante una visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la región sur de Veracruz, logró acercarse para solicitar apoyo en el caso.

Según su testimonio, pidió a la mandataria respaldo para la localización de Roxana Guzmán. “Yo le pedí por favor que como mamá me apoyara, no como presidenta, sino como mamá, ‘póngase en mi lugar’. Fue cuando me abrazó, me dijo que me iba a apoyar, que estaban trabajando”, contó.

Ramírez señaló que la presidenta le manifestó que las autoridades estaban trabajando en las investigaciones.

ROXANA GUZMÁN FORMABA PARTE DE PROYECTO INFORMATIVO LOCAL

Roxana Guzmán administraba la página de Facebook “Pulsión Informativa del Sureste”, espacio donde difundía información local relacionada con hechos de interés comunitario en la región sur de Veracruz.

De acuerdo con su madre, la periodista publicaba contenidos sobre personas desaparecidas, accidentes viales, actividades comunitarias y otros acontecimientos de la zona.

Además de su actividad periodística, la familia operaba pequeños negocios de alimentos y bebidas en Nanchital.

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https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/padre-de-la-periodista-roxana-guzman-pide-su-liberacion-tras-secuestro-devuelvan-a-mi-hija-GH21152206

FAMILIA DE ROXANA GUZMÁN CONTINÚA A LA ESPERA DE INFORMACIÓN SOBRE LA PERIODISTA

A dos semanas de la privación de la libertad, los familiares de Roxana Guzmán aseguran que continúan sin conocer información sobre su ubicación.

La madre de la periodista afirmó que la situación ha afectado profundamente a toda la familia, particularmente a los hijos de la comunicadora y a su padre.

Mientras avanzan las investigaciones federales, la familia mantiene la exigencia de localizar a Roxana Guzmán y esclarecer los hechos ocurridos el pasado 2 de junio en Nanchital, Veracruz.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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