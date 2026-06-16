$!Aumenta desaparición de mujeres en México; casos crecen en 26 estados durante 2026

México registra un total de 134 mil 257 personas desaparecidas hasta el 16 de mayo de 2026, de acuerdo con el informe nacional presentado por las organizaciones Red Lupa y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD). El documento señala que la cifra representa un incremento de 4.33 por ciento respecto a los registros reportados en 2025. Según el reporte, del total de personas desaparecidas, 104 mil 833 corresponden a hombres, 29 mil 27 a mujeres y en 397 casos no se cuenta con información sobre la identidad de género.

Las organizaciones explicaron que el informe compara las cifras oficiales registradas en mayo de 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 con el objetivo de identificar tendencias y generar alertas sobre el comportamiento de este fenómeno en las distintas entidades del país. “La desaparición de personas en México persiste y se reitera en todos los estados del país”, señala el documento elaborado por Red Lupa.

AUMENTAN DESAPARICIONES EN LA MAYORÍA DE LOS ESTADOS DE MÉXICO El análisis indica que 28 de las 32 entidades federativas registraron un incremento en el número de personas desaparecidas entre 2025 y 2026. Entre los estados con mayores aumentos porcentuales destacan: Campeche, con un incremento de 59 por ciento. Guanajuato, con un aumento de 54 por ciento. Tlaxcala, Chiapas, Baja California, Querétaro, Quintana Roo y Sonora, con incrementos iguales o superiores al 20 por ciento. En contraste, Ciudad de México, Puebla, Jalisco y Tabasco reportaron disminuciones en el número de casos respecto a los registros del año anterior. El informe destaca particularmente los casos de Jalisco y Tabasco, entidades que registraron reducciones de 2 mil 522 y mil 410 casos, respectivamente, sin que exista una explicación clara sobre los factores que originaron esa disminución.

CRECEN LAS DESAPARICIONES DE MUJERES Y NIÑAS EN MÉXICO Uno de los apartados del informe se enfoca en la desaparición de mujeres y niñas, fenómeno que mostró incrementos en 26 de las 32 entidades del país entre mayo de 2025 y mayo de 2026. De acuerdo con los datos presentados, el 48 por ciento de los casos de desaparición de mujeres se concentra en únicamente cinco estados: - Estado de México: La entidad concentra más de 5 mil casos de mujeres desaparecidas, manteniéndose como el estado con mayor número de registros. - Tamaulipas: Reporta más de 2 mil casos acumulados de desaparición de mujeres. - Ciudad de México: Registra alrededor de 2 mil mujeres desaparecidas. - Nuevo León y Jalisco: Ambas entidades superan los mil casos. El informe también señala que Coahuila fue la única entidad que logró mantener el mismo número de mujeres desaparecidas registrado en 2025, sin presentar incremento. Por otra parte, Tabasco dejó de ubicarse entre las cinco entidades con más casos y descendió hasta la décima posición nacional.

ADOLESCENTES SIGUEN SIENDO EL GRUPO FEMENINO MÁS AFECTADO EN MÉXICO El análisis demográfico revela que las desapariciones de mujeres continúan concentrándose principalmente en las generaciones más jóvenes. El grupo de edad de 15 a 19 años concentra el mayor número de mujeres y niñas desaparecidas en el país. Este sector representa el 20.7 por ciento del total de casos registrados entre mujeres. Aunque la proporción disminuyó ligeramente respecto al informe de 2025, cuando representaba el 21 por ciento, continúa siendo el segmento con mayor incidencia. Las organizaciones señalaron que este comportamiento mantiene a las adolescentes como uno de los grupos poblacionales con mayores factores de riesgo frente a este fenómeno. PERSONAS DE 25 A 29 AÑOS CONCENTRAN LA MAYOR CANTIDAD DE CASOS En términos generales, el rango de edad con mayor número de personas desaparecidas continúa siendo el de 25 a 29 años. El informe destaca que existen registros de desaparición en todos los grupos etarios, lo que, según las organizaciones, refleja que se trata de una práctica extendida que afecta a diversos sectores de la población. Asimismo, se señala que las personas de entre 0 y 19 años representan el 18 por ciento del total de casos registrados en el país.

ORGANIZACIONES LLAMAN A MONITOREAR LAS TENDENCIAS Red Lupa e IMDHD señalaron que el propósito del informe es dar seguimiento a la evolución de las cifras oficiales y generar alertas sobre los cambios observados en las distintas entidades federativas. El reporte concluye que la desaparición de personas continúa presente en todo el territorio nacional y que la tendencia al alza observada durante el último año mantiene vigente la necesidad de monitorear la evolución de los casos y fortalecer los mecanismos de búsqueda e investigación en el país.

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