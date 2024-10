Luis Donaldo Colosio Riojas fue hospitalizado por lumbalgia severa: ‘Estoy bien, gracias a Dios’

“Buenos días, ¿cómo están? Yo no tan bien, pero ya estoy mucho mejor. Desde hace dos días empecé con un dolor muy fuerte desde la espalda y piernas . Ya me checaron y al parecer no tengo nada grave. Reposo, medicamento, pero que cosas. Es la edad,” comentó con tono humorístico mientras se recuperaba en el hospital.

COLOSIO RIOJAS AGRADECE LOS MENSAJES DE APOYO RECIBIDOS DURANTE SU HOSPITALIZACIÓN

Agradeció a sus seguidores por los numerosos mensajes de apoyo que recibió durante este tiempo. “Primero que nada, muchas gracias a todas y todos que han estado mandando mensajes de apoyo y han estado pendientes. Estoy bien, gracias a Dios. Fue un tema de una lumbalgia muy fuerte que prácticamente me inmovilizó. Afortunadamente ya me inyectaron algo, me recetaron algunos analgésicos, reposo y llevármelo más tranquilo. Muchas gracias por estar pendientes y gracias a Diosito que no fue nada grave,” expresó en su video, brindando tranquilidad a sus seguidores.