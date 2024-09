Luis Donaldo Colosio es agredido frente a sede alterna del Senado durante protestas contra reforma

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció que el senador por Movimiento Ciudadano fue agredido “frente al recinto e incluso le lanzaron gasolina en los ojos cuando estaba frente al recinto de Reforma”.

Durante la sesión en la Casona de Xicoténcatl, dijo que ante hechos lamentables “esta presidencia condena este tipo de eventos y le pide a las autoridades competentes que resguarden el recinto y garanticen la seguridad de las senadoras y los senadores”.

COLOSIO RELATA AGRESIÓN

Tras darse a conocer esta situación, el senador denunció que policías y granaderos de la Ciudad de México que resguardan la Vieja Casona de Xicoténcatl, le impidieron por varios minutos ingresar al recinto donde se discute la reforma judicial.

“Estoy tratando de ingresar al recinto de Xicoténcatl, pero la verdad no me han dejado pasar por ninguno de los acceso la policía que irónicamente no me deja hacer mi trabajo”, dijo en sus redes sociales.

También dijo que la policía, que se encuentra resguardando la sede alterna del Senado, no lo ha dejado pasar a la sesión donde se discute la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.