Luztopía 2026 iluminará Monterrey con una Navidad Retro

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Luztopía 2026 iluminará Monterrey con una Navidad Retro
    El Parque Fundidora volverá a convertirse en el escenario de una de las celebraciones navideñas de Monterrey. FOTOS: ARACELY CHANTAKA Y VANGUARDIA

La música y cultura pop de los 50 a los 90 se apodera del tradicional festival de luces; consulta aquí fechas, precios y novedades

MONTERREY, NL.- En su novena edición, Luztopía presentará “Navidad Retro”, un recorrido de los 50 a los 90, las décadas más icónicas de la segunda mitad del siglo XX, y que contemplan tanto la música como la cultura y los símbolos que marcaron a varias generaciones.

La inauguración del evento, que es realizado por CACAO Producciones, está prevista para el próximo 18 de noviembre en las instalaciones del Parque Fundidora, en Monterrey, espacio que como cada año se vestirá de luces y colores en el marco de la celebración de la Navidad.

En rueda de prensa, Federico Clariond, presidente honorario y cofundador de Luztopía, así como Anabel Mellado, directora general del evento, ofrecieron los pormenores del festival que se extenderá hasta el 6 de enero de 2027.

“Luztopía comenzó siendo un festival de luces y creo que ahora es mucho más que eso, y eso es el reto que traemos cada año y este año Luztopía viaja en el tiempo: el nuevo tema es Navidad Retro”, indicó Mellado en rueda de prensa.

$!Anabel Mellado, directora general de Luztopía.
Anabel Mellado, directora general de Luztopía.

Mencionó que la idea es unir generaciones alrededor del ambiente de luces y la Navidad.

Añadió que además de las figuras luminosas y las atracciones en general, se contemplan dos espectáculos musicales que este año son “Ritmos de Vinil” y “Ritmos de Cassette”.

“Este año va a ser un súper espectáculo, son dos espectáculos originales que recorren las décadas de los cincuentas a los noventas”, precisó.

Los shows están programados en el área del Lago, junto al Castillo, y se presentarán cada hora, durante 10 minutos.

$!Una pista de patinaje ecológica se suma por primera vez a la oferta de entretenimiento del festival.
Una pista de patinaje ecológica se suma por primera vez a la oferta de entretenimiento del festival.

“Luztopía ha ido creciendo año con año, hemos ido agregando nuevas atracciones, más personajes. Si algo ha seguido fiel es el ADN de Luztopía: diseño, crear estas experiencias a gran escala que sorprendan, que inspiren”, compartió.

Mellado estableció que otras atracciones son la pista de patinaje ecológica, que se incluye por primera vez este año; la zona lounge se amplió al doble del tamaño, se tendrá el área de la cocina de Mamá Claus y una gran cantidad de spots para fotos.

El boleto en general tiene un costo de entre 160 y 250 pesos, de acuerdo con el día de visita. El acceso general incluye el recorrido de figuras luminosas, el Castillo Multimedia, los espectáculos, los spots interactivos, los personajes temáticos, la zona lounge, los mercaditos, food trucks y los playgrounds.

Del 18 al 30 de noviembre, se pueden adquirir cinco boletos por el precio de cuatro y la pulsera mágica es un complemento opcional al boleto general, tiene un costo de 220 pesos y reúne cinco atracciones.

$!La edición de este año busca superar los 230 millones de pesos en derrama económica para Nuevo León.
La edición de este año busca superar los 230 millones de pesos en derrama económica para Nuevo León.

En la presentación del evento también estuvieron: Sergio González de la Garza, presidente del Clúster de Turismo de Nuevo León A.C.; Jean Léautaud Russek, director general del Parque Fundidora, y Ximena Tamariz García, secretaria de Desarrollo Económico del municipio de Monterrey.

Por su parte, González de la Garza destacó que el evento se ha convertido en una tradición navideña en el país y cada año deja una importante derrama económica para la entidad.

“320 mil visitantes asistieron el año pasado al Parque a visitar Luztopía, de los cuales 100 mil fueron turistas que vinieron de otras partes del país. Cada visitante gastó 410 pesos en el Festival sin contar el boleto”, compartió.

Luztopía 2026: lo que debes saber

Fechas y sede. Del 18 de noviembre de 2026 al 6 de enero de 2027, en el Parque Fundidora de Monterrey.

Navidad Retro. La novena edición estará inspirada en la música, cultura pop y símbolos de las décadas de los 50 a los 90.

Novedades. Pista de patinaje ecológica y zona lounge ampliada.

Precios y promoción. Entrada general de $160 a $250, según el día. Del 18 al 30 de noviembre, promoción de cinco boletos por el precio de cuatro. Pulsera mágica opcional de $220.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Navidad
Turismo

Localizaciones


Monterrey

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Se escucha que arrastran cadenas

Se escucha que arrastran cadenas
true

Nuevos videos: la prueba más dura del delito en el INE
El hijo del expresidente López Obrador publicó un video para rechazar las acusaciones sobre huachicol fiscal y presuntos vínculos empresariales.

Andy López Beltrán niega vínculos con Amílcar Olán; acusa guerra sucia en medios de comunicación
El alza en las valoraciones del oro puede ser un factor que plantea dudas sobre las futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

Precio del oro se recupera tras caída previa impulsada por el sector tecnológico
La Gran Masa de Aire Frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de -5 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
¿Lo olvidaste? Otra vez líneas telefónicas móviles serán suspendidas en México en el mes de noviembre.

Líneas telefónicas que deberán registrarse a la CURP en el mes de noviembre de 2026
La periodista recordó una advertencia que habría recibido la cantante durante un concierto en la Arena Monterrey, dos años antes del accidente aéreo de 2012.

‘Que chin..en a su madre’... La Chicuela recuerda la amenaza de muerte que ignoró Jenni Rivera en Monterrey
Juan Valencia no pudo aprovechar una oportunidad frente al arco que pudo cambiar el rumbo del partido. Santos Laguna se impuso 1-0 en el TSM, en la Jornada 15 del Apertura 2026.

Entre el error, el reclamo y las lágrimas: la desgarradora noche de Juan Valencia en el Santos vs Necaxa