Luztopía 2026 iluminará Monterrey con una Navidad Retro

MONTERREY, NL.- En su novena edición, Luztopía presentará “Navidad Retro”, un recorrido de los 50 a los 90, las décadas más icónicas de la segunda mitad del siglo XX, y que contemplan tanto la música como la cultura y los símbolos que marcaron a varias generaciones.

La inauguración del evento, que es realizado por CACAO Producciones, está prevista para el próximo 18 de noviembre en las instalaciones del Parque Fundidora, en Monterrey, espacio que como cada año se vestirá de luces y colores en el marco de la celebración de la Navidad. En rueda de prensa, Federico Clariond, presidente honorario y cofundador de Luztopía, así como Anabel Mellado, directora general del evento, ofrecieron los pormenores del festival que se extenderá hasta el 6 de enero de 2027. “Luztopía comenzó siendo un festival de luces y creo que ahora es mucho más que eso, y eso es el reto que traemos cada año y este año Luztopía viaja en el tiempo: el nuevo tema es Navidad Retro”, indicó Mellado en rueda de prensa.

Mencionó que la idea es unir generaciones alrededor del ambiente de luces y la Navidad. Añadió que además de las figuras luminosas y las atracciones en general, se contemplan dos espectáculos musicales que este año son “Ritmos de Vinil” y “Ritmos de Cassette”. “Este año va a ser un súper espectáculo, son dos espectáculos originales que recorren las décadas de los cincuentas a los noventas”, precisó. Los shows están programados en el área del Lago, junto al Castillo, y se presentarán cada hora, durante 10 minutos.

“Luztopía ha ido creciendo año con año, hemos ido agregando nuevas atracciones, más personajes. Si algo ha seguido fiel es el ADN de Luztopía: diseño, crear estas experiencias a gran escala que sorprendan, que inspiren”, compartió. Mellado estableció que otras atracciones son la pista de patinaje ecológica, que se incluye por primera vez este año; la zona lounge se amplió al doble del tamaño, se tendrá el área de la cocina de Mamá Claus y una gran cantidad de spots para fotos. El boleto en general tiene un costo de entre 160 y 250 pesos, de acuerdo con el día de visita. El acceso general incluye el recorrido de figuras luminosas, el Castillo Multimedia, los espectáculos, los spots interactivos, los personajes temáticos, la zona lounge, los mercaditos, food trucks y los playgrounds. Del 18 al 30 de noviembre, se pueden adquirir cinco boletos por el precio de cuatro y la pulsera mágica es un complemento opcional al boleto general, tiene un costo de 220 pesos y reúne cinco atracciones.

En la presentación del evento también estuvieron: Sergio González de la Garza, presidente del Clúster de Turismo de Nuevo León A.C.; Jean Léautaud Russek, director general del Parque Fundidora, y Ximena Tamariz García, secretaria de Desarrollo Económico del municipio de Monterrey.

Por su parte, González de la Garza destacó que el evento se ha convertido en una tradición navideña en el país y cada año deja una importante derrama económica para la entidad.

“320 mil visitantes asistieron el año pasado al Parque a visitar Luztopía, de los cuales 100 mil fueron turistas que vinieron de otras partes del país. Cada visitante gastó 410 pesos en el Festival sin contar el boleto”, compartió.

Luztopía 2026: lo que debes saber Fechas y sede. Del 18 de noviembre de 2026 al 6 de enero de 2027, en el Parque Fundidora de Monterrey. Navidad Retro. La novena edición estará inspirada en la música, cultura pop y símbolos de las décadas de los 50 a los 90. Novedades. Pista de patinaje ecológica y zona lounge ampliada. Precios y promoción. Entrada general de $160 a $250, según el día. Del 18 al 30 de noviembre, promoción de cinco boletos por el precio de cuatro. Pulsera mágica opcional de $220.

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