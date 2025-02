Malgastan 197 mdp en parque de Tabasco

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó anomalías por más de 197 millones de pesos en la construcción del Parque Lineal Río Grijalva, en Villahermosa, Tabasco, inaugurado en febrero del año pasado.

En el Tercer Informe de la Fiscalización de la Cuenta Pública de 2023 detectó pagos en exceso, obras deficientes y trabajos sin realizar en el proyecto Construcción del Parque Lineal en Río Grijalva, Margen Izquierdo, Etapas 3, 4 y 5, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu).

La auditoría de cumplimiento a inversiones físicas practicada a la obra encontró pagos en exceso por 196 millones 416 mil pesos.

De ese monto, 77 millones 126 mil pesos correspondieron a 3 contratos de los que se pagó obra no ejecutada, debido a que no se acreditaron la totalidad de los elementos estimados o no se ejecutaron de acuerdo con lo establecido en los planos del proyecto ejecutivo.

En el caso de otros 3 contratos se estimaron pagos en exceso por 41 millones 64 mil pesos en las partidas de vialidad, circuito ciclista, paseo peatonal, guarniciones y restaurantes, al cobrarse montos superiores a los precios de mercado.

Además, en otros 2 contratos, 39 millones 872 mil fueron pagados de forma irregular por trabajos no contemplados, y 38 millones 353 mil pesos por trabajos que no cumplieron con las especificaciones particulares del proyecto ejecutivo.

En tres contratos de servicios se detectaron pagos indebidos por 821 mil pesos, ya que no se dio cumplimiento a los alcances y términos de referencia.

La ASF determinó como pendientes de aclarar 197 millones 238 mil pesos invertidos en la obra, encargada a Alejandro Castro Jiménez Labora, arquitecto cercano a Andrés López Beltrán, hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En términos generales, la Sedatu no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”, concluyó la Auditoría Superior.

El organismo planteó tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y cinco pliegos de observaciones.

La obra contó en el ejercicio fiscal de 2023 con recursos por 10 mil 728 millones 161 mil pesos, de los cuales fueron auditados 396 millones 625 mil.

La remodelación del Parque Lineal Grijalva, en la capital de Tabasco, inició en junio de 2019, cuando Adán Augusto López Hernández era el Gobernador, con un plazo de conclusión de tres años.

En febrero de 2024, en la inauguración, López Obrador reconoció al encargado.

“Mi reconocimiento al arquitecto Alejandro Castro, que él fue el encargado de esta obra, por ahí debe de andar”, dijo.