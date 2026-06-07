Marina de México asegura 1.3 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico

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    Marina de México asegura 1.3 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico
    Los bultos fueron trasladados al puerto de Acapulco a bordo de una unidad aérea de la Armada de México, y quedaron a disposición de la SSPC y la FGR para abrir un investigación y determinar su peso ministerial. ESPECIAL.

Tras el hallazgo non hubo personas arrestadas en el lugar de los hechos, por lo que se abrió una indagación al respecto

CDMX.- Poco más de mil kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína, fueron asegurados por agente s de la Secretaría de Marina de México, los cuales se encontraban distribuidos en 29 bultos en el Pacífico mexicano.

Según un comunicado conjunto de las secretarías de Marina y de seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México junto con la Fiscalía General de la República (FGR), el decomiso tiene un valor de 283 millones de pesos, es decir unos 16.2 millones de dólares, con lo que se elaborarían uno 2.6 millones de dosis de la droga.

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Se informó que el hallazgo se concretó mediante patrullajes y vigilancia marítima en la franja costera cerca de la localidad de Boca Chica, en el municipio de Técpan de Galeana, estado de Guerrero, sur del país.

Desde que dio inicio la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que inició en octubre de 2024, suman más de 71 toneladas de cocaína asegurada en la mar y una vez determinado el peso del decomiso se integrará al total.

A últimas fechas, México ha sido presionado por el presidente de Estados unidos, Donald Trump, para combatir con más fuerza al narcotráfico aunque debido a ello ha habido un incremento de las tensiones entre ambos Gobiernos en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Cabe destacar que EU ha utilizado la crisis del narcotráfico y la seguridad como una de sus principales herramientas de presión política frente a la revisión del T-MEC.

Asimismo al momento hay tensiones entre ambas naciones tras la acusación formal del Departamento de Justicia estadounidense contra diez altos funcionarios del estado de Sinaloa, incluido el gobernador oficialista, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas, señalamientos que el Gobierno mexicano ha dicho que deben sustentarse con pruebas para proceder legalmente.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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