Marina de México asegura 1.3 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico

CDMX.- Poco más de mil kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína, fueron asegurados por agente s de la Secretaría de Marina de México, los cuales se encontraban distribuidos en 29 bultos en el Pacífico mexicano.

Según un comunicado conjunto de las secretarías de Marina y de seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México junto con la Fiscalía General de la República (FGR), el decomiso tiene un valor de 283 millones de pesos, es decir unos 16.2 millones de dólares, con lo que se elaborarían uno 2.6 millones de dosis de la droga.

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Se informó que el hallazgo se concretó mediante patrullajes y vigilancia marítima en la franja costera cerca de la localidad de Boca Chica, en el municipio de Técpan de Galeana, estado de Guerrero, sur del país.

Desde que dio inicio la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que inició en octubre de 2024, suman más de 71 toneladas de cocaína asegurada en la mar y una vez determinado el peso del decomiso se integrará al total.

A últimas fechas, México ha sido presionado por el presidente de Estados unidos, Donald Trump, para combatir con más fuerza al narcotráfico aunque debido a ello ha habido un incremento de las tensiones entre ambos Gobiernos en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Cabe destacar que EU ha utilizado la crisis del narcotráfico y la seguridad como una de sus principales herramientas de presión política frente a la revisión del T-MEC.

Asimismo al momento hay tensiones entre ambas naciones tras la acusación formal del Departamento de Justicia estadounidense contra diez altos funcionarios del estado de Sinaloa, incluido el gobernador oficialista, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas, señalamientos que el Gobierno mexicano ha dicho que deben sustentarse con pruebas para proceder legalmente.