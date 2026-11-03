Más de 300 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados por la FGR en Nuevo León

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El hidrocarburo fue asegurado en un cateo a un predio ubicado en el ejido Las Puentes en Montemorelos, Nuevo Le´ón

Monterrey, Nuevo León.- La Fiscalía General de la República (FGR) cateo un inmueble en Montemorelos, Nuevo León en donde aseguró más de 300 mil litros de hidrocarburo.

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La diligencia se realizó en un predio ubicado en el ejido Las Puentes donde se aseguró el hidrocarburo, así como productos químicos y diversos contenedores.

La diligencia se ejecutó en cumplimiento a una orden de cateo otorgada por un juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal en Nuevo León por hechos relacionados con delitos en materia de hidrocarburos.

Durante la inspección se aseguraron 303 mil litros de probable hidrocarburo y seis tanques de almacenamiento, dos contenedores tipo frac tank, 229 cubitanques, un semirremolque tipo tanque, un remolque tipo cama y un montacargas.

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También se aseguraron cuatro equipos de bombeo, una planta generadora de electricidad, una revolvedora de concreto, una tarima con 50 costales que contenían polvo blanco de composición aún no determinada, y documentación diversa de interés para la investigación.

En dicha diligencia participaron peritos de la institución y personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la seguridad perimetral corrió a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la policía municipal de Montemorelos.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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