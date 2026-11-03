Más de 300 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados por la FGR en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- La Fiscalía General de la República (FGR) cateo un inmueble en Montemorelos, Nuevo León en donde aseguró más de 300 mil litros de hidrocarburo.

La diligencia se realizó en un predio ubicado en el ejido Las Puentes donde se aseguró el hidrocarburo, así como productos químicos y diversos contenedores.

La diligencia se ejecutó en cumplimiento a una orden de cateo otorgada por un juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal en Nuevo León por hechos relacionados con delitos en materia de hidrocarburos.

Durante la inspección se aseguraron 303 mil litros de probable hidrocarburo y seis tanques de almacenamiento, dos contenedores tipo frac tank, 229 cubitanques, un semirremolque tipo tanque, un remolque tipo cama y un montacargas.