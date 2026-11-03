¿Adiós al periodismo? Especialistas advierten crisis sobre la pérdida de la libertad de expresión

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    ¿Adiós al periodismo? Especialistas advierten crisis sobre la pérdida de la libertad de expresión
    Alianza de Medios MX 2026 en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. X

En el Foro Alianza de Medios MX 2026, el periodista alertó que los líderes políticos buscan eliminar a la prensa como intermediaria democrática.

Durante su participación en el Foro Alianza de Medios MX 2026, el reconocido periodista colombiano Daniel Coronell advirtió que cada vez más líderes políticos intentan saltarse a los medios de comunicación para dirigirse a al ciudadanía sin filtros ni control de calidad.

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De acuerdo con el galardonado con la Medalla de Oro del Premio Maria Moors Cabot 2026, esta tendencia pone en riesgo la democracia. Los gobernantes ya no consideran necesaria la verificación periodística y prefieren imponer un monólogo desde el poder en lugar de aceptar preguntas o rendir cuentas.

ATAQUES AL PERIODISMO Y MONÓLOGOS DESDE EL PODER

Los gobernantes utilizan discursos directos para desacreditar a la prensa frente a la opinión pública. Coronell señaló que en diversos países es cada vez más frecuente que los presidentes califiquen a los medios de comunicación como corruptos para posicionarse como antagonistas.

Esta estrategia busca sustituir el debate público por mensajes unidireccionales. Como ejemplos de este fenómeno, el periodista citó los discursos oficiales de figuras públicas Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en México, Donald Trump en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina.

EL COLAPSO DE MODELO ECÓNOMICO TRADICIONAL

La pauta publicitaria en periódicos y medios tradicionales sufrió un colapso irreversible. El cambio en las tecnologías de información destruyó el modelo de negocio con el que operaba la prensa, obligando a las empresas de comunicación a adaptarse rápidamente a la era digital para no desaparecer.

Las audiencias actuales priorizan la inmediatez a través de sus dispositivos móviles. Hoy en día, la población ya no espera a recibir el periódico en papel, sino que busca informarse al instante mediante aplicaciones y redes sociales en sus celulares.

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DE LOS MEDIOS A LAS MARCAS PERSONALES

La credibilidad de las audiencias cambió de rumbo en los últimos años. Las personas ya no depositan su confianza exclusivamente en las grandes marcas o instituciones mediáticas tradicionales, sino que ahora siguen a figuras individuales y creadores de contenido.

El reto principal para los periodistas será mantener la rigurosidad frente a la desinformación. Ante la pérdida de terreno como intermediarios, el periodismo profesional debe demostrar el valor de la investigación y la búsqueda de la verdad frente a los discursos políticos directos.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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