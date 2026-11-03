¿Adiós al periodismo? Especialistas advierten crisis sobre la pérdida de la libertad de expresión

Durante su participación en el Foro Alianza de Medios MX 2026, el reconocido periodista colombiano Daniel Coronell advirtió que cada vez más líderes políticos intentan saltarse a los medios de comunicación para dirigirse a al ciudadanía sin filtros ni control de calidad.

De acuerdo con el galardonado con la Medalla de Oro del Premio Maria Moors Cabot 2026, esta tendencia pone en riesgo la democracia. Los gobernantes ya no consideran necesaria la verificación periodística y prefieren imponer un monólogo desde el poder en lugar de aceptar preguntas o rendir cuentas.

ATAQUES AL PERIODISMO Y MONÓLOGOS DESDE EL PODER

Los gobernantes utilizan discursos directos para desacreditar a la prensa frente a la opinión pública. Coronell señaló que en diversos países es cada vez más frecuente que los presidentes califiquen a los medios de comunicación como corruptos para posicionarse como antagonistas.

Esta estrategia busca sustituir el debate público por mensajes unidireccionales. Como ejemplos de este fenómeno, el periodista citó los discursos oficiales de figuras públicas Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en México, Donald Trump en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina.

EL COLAPSO DE MODELO ECÓNOMICO TRADICIONAL

La pauta publicitaria en periódicos y medios tradicionales sufrió un colapso irreversible. El cambio en las tecnologías de información destruyó el modelo de negocio con el que operaba la prensa, obligando a las empresas de comunicación a adaptarse rápidamente a la era digital para no desaparecer.

Las audiencias actuales priorizan la inmediatez a través de sus dispositivos móviles. Hoy en día, la población ya no espera a recibir el periódico en papel, sino que busca informarse al instante mediante aplicaciones y redes sociales en sus celulares.