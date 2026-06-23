‘Me voy a lanzar’... ‘Huicho Domínguez’ anuncia que busca ser diputado por Morena

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    ‘Me voy a lanzar’... ‘Huicho Domínguez’ anuncia que busca ser diputado por Morena
    Carlos Bonavides, famoso por su personaje de Huicho Domínguez, anunció su intención de contender por una diputación federal con Morena mientras continúa activo en televisión. VANGUARDIA/ARCHIVO

El actor y comediante Carlos Bonavides, recordado por interpretar a Huicho Domínguez, sorprendió al revelar que planea incursionar nuevamente en la política

Con una carrera de varias décadas en la televisión mexicana, Carlos Bonavides volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, aunque esta vez no por un nuevo personaje o una producción televisiva. El actor manifestó abiertamente su deseo de participar en la política nacional.

Durante una entrevista con el canal del periodista de espectáculos Edén Dorantes, el intérprete compartió algunos de sus planes a futuro y habló sobre la posibilidad de contender por un cargo de elección popular. La declaración llamó la atención debido a que el actor nunca había expresado de forma tan directa una aspiración política de este nivel.

“Voy a ser diputado. Voy a ser diputado por Morena, ¿eh?”, afirmó Bonavides al ser cuestionado sobre sus próximos proyectos. Posteriormente reiteró su intención al señalar: “Me voy a lanzar, no tengo ninguna relación, pero voy a ser”.

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SU EXPERIENCIA COMO CONCEJAL, LA BASE DE SU ASPIRACIÓN

Aunque para muchos la noticia resultó sorpresiva, el actor recordó que ya cuenta con experiencia dentro de la administración pública. Bonavides señaló que anteriormente se desempeñó como concejal en la alcaldía Azcapotzalco, experiencia que considera importante para buscar nuevas responsabilidades.

El artista explicó que ese antecedente le permitió conocer parte del funcionamiento del servicio público y entender algunas de las problemáticas que enfrentan los ciudadanos en su día a día.

Sin confirmar fechas ni detalles específicos sobre una eventual candidatura, el actor dejó claro que mantiene firme su intención de participar en el ámbito político durante los próximos años.

HABLA DE SU SITUACIÓN ECONÓMICA Y SUS PROYECTOS

Durante la conversación, Bonavides también abordó temas relacionados con su economía personal. El actor aseguró que, aunque enfrenta gastos importantes, continúa trabajando activamente para mantener estabilidad financiera.

“Si ganara el salario mínimo, estaría muerto. Yo tengo muchos gastos, pero le busco por todas partes”, comentó. Además, rechazó los rumores sobre una posible bancarrota y destacó que sigue generando ingresos mediante diferentes actividades profesionales.

Actualmente, explicó, continúa participando en diversos proyectos televisivos. “Ayer tuve llamado en el programa de Abelito y hoy regreso al programa de Riquísimos. Tengo contrato, voy a hacer varios capítulos y hay planes para una telenovela”, señaló el actor.

UN LIBRO, CLASES DE ACTUACIÓN Y NUEVOS RETOS

Además de su trabajo frente a las cámaras, Bonavides anunció que prepara el lanzamiento de su primer libro. Según explicó, la publicación llevará por título “Pónganle alcohol en el ombligo” y será presentada oficialmente en las próximas semanas.

El actor describió la obra como una historia que mezcla humor, ficción y experiencias relacionadas con el alcoholismo. “El libro habla del alcoholismo, pero en comedia. Es una borrachera de tres días que empieza en un gran premio y termina en los tiraderos de basura de Ciudad Nezahualcóyotl”, relató.

Asimismo, adelantó que uno de los capítulos más complejos aborda una experiencia paranormal. Paralelamente, continúa impartiendo clases de actuación y realizando videos promocionales para distintas empresas.

RECONOCE EL APOYO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

Otro de los temas que abordó durante la entrevista fue su participación en programas sociales del Gobierno federal dirigidos a personas adultas mayores.

“Yo cobro cada dos meses mi tarjeta de bienestar, a mucho orgullo. Es la primera vez que el gobierno nos da, y a mi edad me cae muy bien la lanita que nos da”, expresó.

El actor también aprovechó para agradecer el respaldo que ha recibido del público a lo largo de su trayectoria artística y destacó que sigue trabajando constantemente para mantener sus proyectos personales y profesionales.

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DATOS CURIOSOS SOBRE CARLOS BONAVIDES

· El personaje de Huicho Domínguez es uno de los más recordados de la televisión mexicana.

· Antes de expresar su interés por una diputación, Bonavides ya había participado como concejal en Azcapotzalco.

· El actor anunció que su primer libro se llamará “Pónganle alcohol en el ombligo”.

· Además de actuar, imparte clases de actuación y realiza campañas promocionales para empresas.

· Bonavides aseguró que continúa activo en programas de televisión y que existen planes para participar en una nueva telenovela.

Las declaraciones del actor muestran una nueva etapa en su carrera pública, en la que combina proyectos artísticos, actividades académicas y la posibilidad de incursionar nuevamente en la vida política nacional.

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Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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