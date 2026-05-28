Exhiben sueldo de 35 mil pesos de ‘Huicho Domínguez’ en la 4T... arremete contra TV Azteca y Loret de Mola

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México
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    Exhiben sueldo de 35 mil pesos de ‘Huicho Domínguez’ en la 4T... arremete contra TV Azteca y Loret de Mola
    El actor Carlos Bonavides, recordado por su personaje de “Huicho Domínguez”, generó controversia luego de respaldar públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y lanzar críticas contra TV Azteca, Carlos Loret de Mola y otros comunicadores. VANGUARDIA/ARCHIVO

El actor Carlos Bonavides volvió al centro de la polémica tras defender a Claudia Sheinbaum, criticar a TV Azteca y revelarse su sueldo como concejal en Azcapotzalco

El actor Carlos Bonavides, famoso por interpretar a “Huicho Domínguez” en la televisión mexicana, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de defender abiertamente al gobierno de la llamada Cuarta Transformación y arremeter contra figuras mediáticas críticas de la administración federal.

Las declaraciones surgieron en medio del conflicto público entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y TV Azteca, empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego, señalada recientemente desde Palacio Nacional por presuntamente difundir noticias falsas.

Durante un encuentro con medios, Bonavides no solo respaldó la postura presidencial, sino que lanzó fuertes descalificaciones contra empresarios y periodistas, provocando una nueva ola de reacciones en redes sociales.

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“SE HAN VENDIDO”, DICE BONAVIDES

El actor aseguró que la administración encabezada por Sheinbaum representa un momento histórico para el país y consideró que debe mantenerse el respaldo ciudadano frente a quienes, según él, buscan afectar al actual gobierno.

“Nuestra presidenta es un parteaguas histórico”, declaró Bonavides.

El histrión también dirigió críticas contra Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, utilizando calificativos que rápidamente se viralizaron en plataformas digitales.

“Ante tanto chacal, ante tanto traidor, ante tanto ratero, ante tanto usurero como es el dueño de Televisión Azteca”, expresó.

Además, el actor mencionó directamente a figuras mediáticas como Carlos Loret de Mola, Brozo y Carlos Alazraki, a quienes acusó de actuar por intereses económicos y abandonar la objetividad periodística.

“Se han vendido y han traicionado su ética profesional”, afirmó.

Las declaraciones encendieron nuevamente el debate político en redes sociales, especialmente en X, antes Twitter, donde usuarios dividieron opiniones entre quienes apoyaron su postura y quienes cuestionaron sus señalamientos.

SUELDO COMO CONCEJAL DESATA CRÍTICAS

La polémica tomó mayor fuerza después de que usuarios recordaran que Carlos Bonavides actualmente ocupa el cargo de concejal en la alcaldía Azcapotzalco, gobernada por Morena.

De acuerdo con información difundida públicamente, el actor percibe un salario bruto mensual de 35 mil 348 pesos por sus funciones dentro de la administración local.

La revelación provocó críticas de algunos usuarios, quienes consideraron que su cercanía política con la 4T podría influir en sus declaraciones públicas y en su defensa constante del oficialismo.

Sin embargo, Bonavides ha defendido en distintas ocasiones su trabajo dentro de la alcaldía y asegura que sus funciones incluyen supervisar el manejo de recursos públicos y participar en reuniones de trabajo relacionadas con la administración local.

• Carlos Bonavides es concejal en Azcapotzalco• Su salario bruto supera los 35 mil pesos mensuales• El actor ha mostrado apoyo público a Morena desde hace varios años

LA POLÉMICA NO ES NUEVA

No es la primera vez que el actor protagoniza controversias relacionadas con temas políticos. En marzo de 2024, Bonavides generó debate por su férrea defensa del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), una de las obras emblemáticas impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Aquella situación provocó que usuarios de redes sociales difundieran documentos relacionados con su contrato dentro de la alcaldía Azcapotzalco, situación que nuevamente salió a relucir tras sus recientes declaraciones.

El actor también ha sido cuestionado por recibir apoyos de programas sociales del gobierno federal, tema sobre el cual respondió que se trata de un derecho constitucional.

“Yo solicité la ayuda porque la necesito”, dijo Bonavides.

Según explicó, muchas personas acceden a esos programas sin importar su actividad profesional o postura política, por lo que defendió su derecho a recibirlos.

REDES SOCIALES AMPLIFICAN EL DEBATE

Las declaraciones del actor rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales, donde usuarios compartieron fragmentos de entrevistas, memes y opiniones sobre su postura política.

Mientras algunos lo calificaron como una voz leal a la 4T, otros cuestionaron el tono de sus comentarios y la dureza de sus ataques contra periodistas y medios de comunicación críticos del gobierno federal.

La discusión también reactivó el debate sobre la relación entre figuras del espectáculo y la política mexicana, especialmente en una etapa donde artistas, influencers y conductores participan cada vez más activamente en temas públicos y electorales.

En medio del clima político que vive el país rumbo al Mundial 2026 y los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, figuras públicas como Carlos Bonavides continúan alimentando una conversación cada vez más polarizada entre medios, política y opinión pública.

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DATOS CURIOSOS

• “Huicho Domínguez” fue uno de los personajes más populares de Televisa en los años 90

• Bonavides ha participado en cine, televisión y teatro durante más de cuatro décadas

• Sus declaraciones suelen viralizarse rápidamente en redes sociales

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Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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