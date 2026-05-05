México necesita más inversión para aprovechar el ‘nearshoring’: BBVA

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    México necesita más inversión para aprovechar el ‘nearshoring’: BBVA
    El directivo de BBVA aseguró que se debe aprovechar la posición geográfica de México para explotar nearshoring. CUARTOSCURO

El presidente de BBVA, Carlos Torres, afirmó que el País debe apostar a infraestructura, innovación y tecnología para explotar oportunidades

México requiere mayores niveles de inversión en infraestructura, innovación y tecnología para aprovechar la posición privilegiada que ha ganado ante la reorganización de las cadenas globales de suministro, afirmó Carlos Torres Vila, presidente del Grupo BBVA.

Durante la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA, celebrada este martes en Ciudad de México, Torres Vila señaló que el país destaca en un entorno global marcado por la incertidumbre, las tensiones geopolíticas, los conflictos abiertos, los cambios en las reglas del comercio internacional, la volatilidad en los precios de la energía y la reconfiguración de las cadenas globales de valor.

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“México destaca de forma clara al estar bien posicionado para aprovechar este entorno (...) México tiene las condiciones para atraer inversión, fortalecer su tejido productivo, integrarse aún más en las cadenas globales de valor y elevar su potencial de crecimiento”, dijo el presidente de BBVA, al destacar la cercanía geográfica e integración comercial con Estados Unidos, su capacidad industrial, estabilidad macroeconómica y talento.

El directivo sostuvo que México se ha consolidado como socio estratégico de Estados Unidos en un momento en que las empresas norteamericanas buscan proveedores más cercanos, fiables y mejor integrados a sus cadenas de producción.

Añadió que más del 80% de las importaciones estadounidenses procedentes de México entran sin aranceles, lo que se combina con una ventaja de costos laborales frente a otras economías.

“Todo ello sitúa a México en una posición privilegiada para capturar las oportunidades asociadas al ‘nearshoring’ y a la reorganización de las cadenas globales de valor”, afirmó.

Sin embargo, Torres Vila advirtió que el potencial no es suficiente por sí mismo y que, para convertirlo en crecimiento, el país necesita inversión productiva.

“Para que ese potencial se materialice hace falta inversión. Inversión en infraestructuras, en innovación, en tecnología”, expresó.

El presidente de BBVA también subrayó que la inversión requiere financiamiento, por lo que la banca tiene un papel central al canalizar el ahorro de familias, empresas e instituciones hacia proyectos productivos.

“Donde hay inversión, hay crecimiento; donde hay crecimiento, hay empleo, y donde hay empleo, hay más oportunidades”, apuntó.

No obstante, Torres Vila reconoció que la incertidumbre internacional afecta la confianza, elemento que consideró esencial para invertir, consumir, contratar y tomar decisiones que conduzcan al crecimiento económico.

Sobre México, consideró que las perspectivas de mediano plazo son favorables, impulsadas por iniciativas como el Plan México, orientado a fortalecer el mercado interno, elevar los salarios y fomentar un crecimiento más sostenible e inclusivo.

El BBVA proyecta que la economía mexicana repuntaría un 1.8% al cierre de 2026, mientras el Gobierno mexicano espera que el crecimiento se ubique entre un rango de 1.8% y 2.8%.

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