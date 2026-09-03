México y China buscan fortalecer la cooperación y el diálogo político: SRE

CDMX.- El Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, llega a China este domingo para realizar su primera visita oficial, en un momento en que su país afronta una creciente presión de Estados Unidos para reducir sus vínculos comerciales con el país asiático, señaló el diario “South China Morning Post”. La visita, de dos días de duración, se llevará a cabo por invitación del Ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, según anunció este jueves en Beijing el portavoz del ministerio, Guo Jiakun.

Señaló que China espera que la visita sirva para profundizar la confianza política mutua y la cooperación, así como para “promover el crecimiento constante” de las relaciones en beneficio de ambas naciones. VELASCO VISITA CHINA EN UN DELICADO EQUILIBRIO DIPLOMÁTICO El diario indicó que la cancillería mexicana había confirmado la visita mediante una publicación en redes sociales, indicando que Velasco se reuniría con Wang antes de viajar a Chongqing para inaugurar el nuevo consulado de México en esa ciudad. “Esta visita permitirá fortalecer el diálogo político y la agenda de cooperación entre ambos países”, rezaba la publicación.

Velasco, quien asumió el cargo en abril, se enfrenta a un delicado equilibrio diplomático. Estados Unidos, el mayor socio comercial de México, presiona al país para que adopte medidas similares a sus barreras comerciales contra el acero y el aluminio chinos, mientras se revisa el T-MEC. SUBEN LAS TENSIONES TRAS LA APROBACIÓN DE MÉXICO DE ARANCELES GENERALIZADOS La publicación destacó que empresas chinas, incluidos fabricantes de vehículos eléctricos como BYD, han expandido su presencia industrial en México como parte de la tendencia de relocalización de cadenas de suministro. Sin embargo, Washington ha prometido frenar la presencia de China en su país vecino, advirtiendo que las empresas podrían estar utilizando a México como centro de transbordo para eludir los aranceles estadounidenses. Otro informe de Bloomberg del mes pasado indicaba que México estaba considerando nuevas medidas antidumping para determinados productos chinos y de otros países extranjeros, además de aranceles de importación más elevados para otros bienes. Tal medida profundizaría la alineación de México con Estados Unidos en su esfuerzo por proteger y renovar el T-MEC.

Las tensiones comerciales con China se intensificaron después de que México aprobara aranceles generalizados de hasta el 50 % a más de mil 400 productos procedentes de países con los que no tiene tratado de libre comercio, medida que entró en vigor el 1 de enero.