México y Corea del Sur impulsan acuerdos en ingeniería aeroespacial; IA, defensa y seguridad

El canciller Velasco finalizó su gira oficial de dos días por ese país, donde sostuvo diversas reuniones para fortalecer intercambios académicos, educativos, científicos, tecnológicos, de innovación e inversiones.

SEÚL, COREA.- Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) finalizó su gira por Corea del Sur , donde ambos países acordaron estrechar los lazos bilaterales, compartir conocimiento y avanzar en temas de ingeniería aeroespacial, inteligencia artificial, gobernanza digital, defensa y seguridad.

DESTACA SRE EL FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN BILATERAL

La SRE destacó esta visita de Velasco al país asiático, “orientada a fortalecer los vínculos económicos e impulsar la cooperación en sectores estratégicos”.

“El secretario destacó la importancia que reviste el próximo viaje del presidente Lee Jae Myung a México considerando que, desde hace una década, ningún mandatario coreano lo ha hecho”, refirió.Entre sus encuentros, el titular de la SRE se reunió con su homólogo coreano, Cho Hyun, con quien dio seguimiento a iniciativas para ampliar los vínculos políticos, económicos y de cooperación.

También tuvo un encuentro con Wi Sung-lac, asesor de Seguridad Nacional del presidente de Corea, con quien intercambió puntos de vista sobre el entorno internacional y regional.

DESTACA CANCILLER VENTAJAS COMPETITIVAS DE MÉXICO

Velasco se reunió también con la vicepresidenta de Relaciones Exteriores del Centro de Diplomacia Científica del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), So Young Kim, y con el director de la Oficina de Desarrollo Internacional, Han Seung Hun: “Dialogaron sobre el interés mutuo por avanzar en una iniciativa conjunta que promueve este organismo en nuestro país para crear programas educativos de excelencia, especializados en áreas de ingeniería, desarrollo tecnológico y semiconductores”.

En el ámbito económico, la Cancillería informó que se reunió con ejecutivos de empresas coreanas líderes instaladas en México. “El secretario destacó las ventajas competitivas y el clima favorable para la inversión que ofrece nuestro país”, mencionó.

En este encuentro participaron vicepresidentes de firmas como Samsung Electronics, Hyundai Motor Group, Posco, Hana Financial Group, HL Mando y LG.

“Este martes, el canciller sostuvo una reunión con el presidente y CEO de Samsung E&A, Namkoong Hong, además del cuerpo directivo de esta empresa, conversaron sobre los distintos proyectos estratégicos en el país en los que la compañía ha participado, particularmente en materia de energía. Asimismo, intercambiaron puntos de vista sobre posibles vías de colaboración en sectores estratégicos del Plan México.