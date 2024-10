Ministra Margarita Ríos Farjat renuncia a la SCJN y a pensión vitalicia

La ministra Margarita Ríos Farjat envió al Senado de la República la carta en la que declina participar en la elección de ministros y ministras que prevé la reforma judicial para julio del 2025, por lo que también renuncia a su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir del 31 de agosto del próximo año.

En su misiva, la ministra Ríos Farjat – quién llegó al Pleno de la Corte a propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador – también renuncia al haber de retiro al que tiene derecho conforme a lo que marca la propia reforma judicial, por lo que en caso de recibir parcial o totalmente lo retornará a la Tesorería de la Federación.

“En línea con los principios expresados, declino ser incorporada en los listados de quienes participarán en la elección extraordinaria de 2025, aunque seguiré poniendo mis conocimientos, energía, lealtad y convicciones al servicio de la nación durante mi encargo y más allá de este”.

La ministra transcribe en su carta el artículo séptimo transitorio que obliga a ministros y ministras tomar una postura ante la entrada en vigor de la reforma judicial, el cual establece textualmente que “las Ministras y Ministros de la SCJN que concluyan su encargo por no postularse o por no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarios de un haber de retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria (...) misma que tendrá efectos al 31 de agosto del 2025”.

Ríos Farjat también expone en su documento las incongruencias de la reforma judicial, como la petición de que los ministros presenten su renuncia en caso de que no decidan participar en las elecciones del próximo año, pero que se les exija continuar en el cargo hasta después del proceso electivo.

“Si de cualquier manera se ha limitado sin reparo la duración de nuestra encomienda al 31 de agosto de 2025, esa disyuntiva es, por lo menos, extraña”, acotó.

“Entonces, dado que de todas formas seguiré desempeñando fielmente mi encargo hasta esa fecha, presento mi renuncia, efectiva al 31 de agosto de 2025 y en los términos del citado artículo séptimo transitorio, como una forma de rechazo a estas condiciones”.

La ministra agrega que para demostrar su rechazo a la reforma judicial y mantener su espacio de dignidad y libertad personal, opta por “no aceptar el pago de la cantidad mensual a la que tengo derecho como futura integrante en retiro de este tribunal constitucional”.

“Retornaré tranquilamente y sin apego ese dinero a la Tesorería de la Federación si es que, antes o después, no logró cristalizar una forma de donarlo íntegramente a niños y niñas en situación de vulnerabilidad”, concluyó.

Previamente, se dieron las renuncias y declinaciones de 3 ministros más: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá.

