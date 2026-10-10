Morena llega a su consejo con fracturas; prevé aprobar lineamientos de candidatos rumbo a elección 2027

En el Consejo Nacional se prevé aprobar los documentos que afinarán la política de alianzas y los lineamientos con los que los coordinadores y eventuales candidatos estatales, distritales y municipales deberán conducirse rumbo a la elección de 2027.

Morena celebra este sábado su Consejo Nacional con el reto de sostener la unidad interna y con sus aliados políticos tras las reacciones de inconformidad por varias designaciones de coordinadores estatales y municipales.

A este encuentro el partido guinda llega con la resaca de su celebración de 15 años, en la que el mensaje fue claro: los futuros candidatos deben mantener la unidad, la apertura a quienes no son fundadores del partido y la alianza con el PT y el PVEM.

De manera previa, este jueves y viernes la dirigencia nacional de Morena sostuvo reuniones con sus coordinadores —también conocidos como “corcholatas”— estatales, quienes, en los tiempos legales, serán nombrados candidatos a gobernador.

Ahí se dio seguimiento al discurso y actividades que deben sostener los coordinadores, para ello acudió el titular del Instituto Nacional de Formación Política (INFP) de Morena, Rafael Barajas “El Fisgón”.

Este sábado, el Consejo Nacional tendrá lugar en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, según lo informó el martes la misma presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel.

“El día sábado tenemos Consejo Nacional para dar cuenta del avance del proceso y para ver otros asuntos ya del proceso electoral que el calendario nos impone, también ciertos temas que hay que atender, efectivamente, como la política de alianzas y otros asuntos electorales”, dijo.

FISURAS EN ESTADOS

La Comisión Nacional de Elecciones terminó con el nombramiento de sus 17 coordinaciones estatales rumbo a los comicios de 2027 y nombró ya algunas coordinaciones municipales a manera de “premio de consolación”.

Fueron Andrea Chávez en Ciudad Juárez y Célida López en Hermosillo, quienes quedaron en segundo lugar en las encuestas estatales, las dos encuestas con menos margen de diferencia, pero no uno tan mínimo como para cuestionar el resultado.

En Chihuahua, la encuesta la ganó Cruz Pérez Cuéllar con 8.50 puntos; Andrea Chávez le ganó en los rubros de percepción de honestidad y cercanía con la gente, sumando 1.50 puntos al final.

En cuanto a conocimiento del estado, Pérez le ganó a Chávez en opinión positiva.

Sonora fue el estado con menos diferencia de puntaje, ya que la coordinadora designada, Lorenia Valles, obtuvo 7.7 puntos de los 10 posibles.

Fue rebasada en reconocimiento e intención de voto por Célida López, quien quedó en segundo lugar.

RUPTURAS SIN ARREGLAR

Algunos de los estados donde se han hecho esfuerzos por recuperar la unidad sin que hasta ahora se tenga clara la ruta a seguir son Zacatecas y Nuevo León, donde el PT y otros aspirantes de Morena, respectivamente, se han pronunciado abiertamente en contra de las designaciones de coordinadoras.

Cuatro días antes de terminar sus nombramientos estatales, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión de Elecciones, Citlalli Hernández, se reunieron con liderazgos del PT, entre ellos, la senadora Geovanna Bañuelos, quien aspiraba a la coordinación en Zacatecas.

Ahí acordaron instalar una mesa de análisis de cada uno de los casos donde el PT sintiera inconformidad, pues algunos liderazgos de los petistas, como Reginaldo Sandoval y Benjamín Robles, declararon antes de eso sentirse “maltratados” por el partido de las grandes mayorías.

Esa diferencia no se ha limado. Zacatecas tuvo cinco encuestas, según advirtió la dirigencia de Morena, y en todas Verónica Díaz sumó 9.7 puntos, dejando en segundo lugar a Ulises Mejía Haro y en tercer lugar a José Narro, ambos diputados.

La candidata del PT, Geovanna Bañuelos, quedó en un cuarto lugar.En Nuevo León, Tatiana Clouthier ha rechazado públicamente la designación de Clara Luz Flores Carrales, quien ganó la encuesta con 8.6 puntos de los 10 posibles, dejando en segundo lugar a Felipe de Jesús Cantú y en tercero a Waldo Fernández.

Clouthier fue la penúltima de menor puntaje. En entrevista con Televisa, Clouthier declaró que “no puede ser que hayamos trabajado por concientizarnos entre nosotros mismos y nos quieran vender un taco que viene con carne podrida”, respecto a la designación de Flores Carrales, quien competirá por segunda ocasión por la gubernatura.

Anteriormente la perdió contra el hoy gobernador Samuel García. Apenas este viernes, el senador del PVEM Virgilio Mendoza decidió terminar su relación política con su partido y con la alianza entre Morena en Colima, pues acusa de una imposición de la gobernadora Indira Vizcaíno a la designada coordinadora Rosi Bayardo.

Según la encuesta que presentó Morena, Bayardo ganó con 9.75 puntos y solamente en conocimiento del estado le ganó Virgilio Mendoza. Ayer, el exmilitante del Verde llamó a los partidos de oposición PRI y PAN a unirse en una candidatura que lo apoye para “sacar” al equipo de Vizcaíno del poder en Colima.

DE CARA A LA ELECCIÓN DE 2027

Tras festejar sus 15 años, Morena enfrenta fricciones y críticas en algunos estados por los resultados en la elección de coordinadores.

Prevé aprobar los documentos que afinarán la política de alianzas. También aprobará los lineamientos para los coordinadores que participarán en la elección de 2027.

En Chihuahua, la encuesta la ganó Cruz Pérez Cuéllar, aunque la senadora Andrea Chávez, quien será coordinadora municipal para Ciudad Juárez, tuvo mejor desempeño en algunos rubros.

Sonora fue el estado con menos diferencia de puntaje, ya que la coordinadora designada, Lorenia Valles, apenas le ganó a Célida López, quien será la coordinadora para Hermosillo.

En Zacatecas y Nuevo León hubo descontento tanto de la alianza con otros partidos como con aspirantes.

Fuente: elaboración propia

EL DATO

8.50 puntos obtuvo Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua, con lo que le ganó la coordinación a Andrea Chávez.

7.7 puntos de 10 posibles obtuvo Lorenia Valles en Sonora; Célida López quedó en segundo lugar.

5 encuestas se realizaron en Zacatecas, según Morena, en todas Verónica Díaz sumó 9.7 puntos.