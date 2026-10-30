Detienen a la exconductora de televisión Inés Gómez Mont en Florida, EU

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/
    Detienen a la exconductora de televisión Inés Gómez Mont en Florida, EU
    La exconductora de televisión Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Estados Unidos, esto viernes, luego de permanecer prófuga desde 2021. REDES SOCIALES

Pese a que la Interpol retiró la ficha roja en su contra; se publicó una fotografía de Gómez Mont, mientras es escoltada por dos agentes

La exconductora de televisión Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Estados Unidos, esto viernes, luego de permanecer prófuga desde 2021, luego que emitieran las órdenes de aprehensión contra ella y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y una por defraudación fiscal.

Pese a que la Interpol retiró la ficha de búsqueda en su contra, periodistas y medios de comunicación publicaron la fotografía de Gómez Mont, mientras es escoltada por dos agentes federales.

Galilea Montijo rompe el silencio sobre Inés Gómez Mont y su futuro en Televisa

El pasado 30 de septiembre, se reveló que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) canceló la ficha roja contra la pareja para su localización internacional, tras interponer recursos legales para cancelar sus expedientes de búsqueda.

Hasta la Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la administración federal pretende conocer cuáles fueron las razones por las que Interpol eliminó las fichas rojas y adelantó que se realizarán las gestiones correspondientes para solicitar su recuperación:“Hoy me dijeron que Interpol les quitó la ficha roja. Apenas hoy. Van a preguntar cuáles son las razones, vamos a solicitar que se recupere la ficha roja, son delincuentes”, indicó.

Procesos de hermanos Álvarez Puga no están relacionados, aclara la FGR

FGR CONFIRMA DETENCIÓN

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este viernes la detención de Inés Gómez Mont en Miami, Florida, de acuerdo con un breve comunicado compartido por la dependencia.

Así como aseguró que la también actriz cuenta con una orden de aprehensión en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

“Derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada”, informó la FGR.

¿POR QUÉ INÉS GÓMEZ MONT ERA BUSCADA EN MÉXICO?

Autoridades mexicanas atribuyen la presunta participación de la expresentadora de Ventaneando en una red de desvío de recursos públicos relacionada con contratos federales de seguridad durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga la presunta red de empresas mediante contratos relacionados con servicios de seguridad en centros penitenciarios federales por alrededor de 2 mil 950 millones de pesos.

Sheinbaum informa que Interpol quitó ficha roja a los ‘delincuentes’ Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés, fue detenido en septiembre de 2025 en Estados Unidos por autoridades migratorias, aunque también enfrenta acusaciones en México relacionadas con la presunta red de desvíos de recursos públicos.

Cabe destacar que hasta el momento se desconocen los detalles sobre la detención, así como tampoco si será extraditada a México para enfrentar sus procesos judiciales. Además, medios de comunicación nacional señalan que Gómez Mont no aparece en el registro público de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
LAVADO DE DINERO

Localizaciones


Estados Unidos
México

Personajes


Inés Gómez Mont

Organizaciones


Interpol

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Otra desaparecida

Otra desaparecida
El capitán francés: historias de terror y leyendas de Saltillo

El capitán francés: historias de terror y leyendas de Saltillo
Genaro Fausto Lozano Valencia fue designado embajador de México en Italia por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 20 de agosto de 2025.

Polémica en Roma por presunta fiesta de Día de Muertos organizada por el embajador Genaro Lozano
Bloqueos en Matamoros, Tamaulipas, tras la detención de un líder del Cártel del Golfo.

EU emite alerta de seguridad en Matamoros, Tamaulipas; piden a ciudadanos resguardarse
El frente frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; junto a Tormenta Negra, azotarán con heladas de -5 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h
Algunos pensionados del IMSS podrán recibir hasta tres depósitos durante noviembre: su mensualidad, el aguinaldo y la Pensión del Bienestar.

Aguinaldo IMSS... ¿Qué pensionados recibirán tres depósitos? Fechas de pago y consejos de la Condusef para evitar fraudes este fin de año
Los integrantes de PJAMA recorrieron los paisajes de Xico, Veracruz, para dar vida a la narrativa visual y musical de la campaña.

PJAMA, banda de Saltillo, hace campaña con Converse para edición especial por Día de Muertos
Kansas City: una franquicia marcada por escándalos, acusaciones y segundas oportunidades

Kansas City: una franquicia marcada por escándalos, acusaciones y segundas oportunidades