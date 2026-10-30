Detienen a la exconductora de televisión Inés Gómez Mont en Florida, EU

La exconductora de televisión Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Estados Unidos, esto viernes, luego de permanecer prófuga desde 2021, luego que emitieran las órdenes de aprehensión contra ella y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y una por defraudación fiscal. Pese a que la Interpol retiró la ficha de búsqueda en su contra, periodistas y medios de comunicación publicaron la fotografía de Gómez Mont, mientras es escoltada por dos agentes federales.

El pasado 30 de septiembre, se reveló que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) canceló la ficha roja contra la pareja para su localización internacional, tras interponer recursos legales para cancelar sus expedientes de búsqueda.

Hasta la Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la administración federal pretende conocer cuáles fueron las razones por las que Interpol eliminó las fichas rojas y adelantó que se realizarán las gestiones correspondientes para solicitar su recuperación:“Hoy me dijeron que Interpol les quitó la ficha roja. Apenas hoy. Van a preguntar cuáles son las razones, vamos a solicitar que se recupere la ficha roja, son delincuentes”, indicó.

FGR CONFIRMA DETENCIÓN La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este viernes la detención de Inés Gómez Mont en Miami, Florida, de acuerdo con un breve comunicado compartido por la dependencia. Así como aseguró que la también actriz cuenta con una orden de aprehensión en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. “Derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada”, informó la FGR.

¿POR QUÉ INÉS GÓMEZ MONT ERA BUSCADA EN MÉXICO? Autoridades mexicanas atribuyen la presunta participación de la expresentadora de Ventaneando en una red de desvío de recursos públicos relacionada con contratos federales de seguridad durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. La Fiscalía General de la República (FGR) investiga la presunta red de empresas mediante contratos relacionados con servicios de seguridad en centros penitenciarios federales por alrededor de 2 mil 950 millones de pesos.

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés, fue detenido en septiembre de 2025 en Estados Unidos por autoridades migratorias, aunque también enfrenta acusaciones en México relacionadas con la presunta red de desvíos de recursos públicos. Cabe destacar que hasta el momento se desconocen los detalles sobre la detención, así como tampoco si será extraditada a México para enfrentar sus procesos judiciales. Además, medios de comunicación nacional señalan que Gómez Mont no aparece en el registro público de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).