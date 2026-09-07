Mortalidad infantil en México es la más alta entre los países de la OCDE, más del doble que el promedio

La cifra alcanzó 12.5 muertes por cada mil nacimientos , un nivel que supera por más del doble el promedio registrado entre los países que integran el organismo internacional.

México registró la tasa más alta de mortalidad infantil entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) , de acuerdo con los datos correspondientes al cierre de 2024.

Los datos muestran una diferencia considerable frente a las naciones con los mejores indicadores. Mientras México se ubicó en la parte más alta de la medición, Islandia y Estonia registraron las tasas más bajas, con apenas 1.4 muertes por cada mil nacimientos.

La información de 2024 es utilizada para realizar la comparación debido a que los registros correspondientes a 2025 todavía son provisionales y no todos los integrantes de la OCDE los han publicado de manera simultánea.

COSTA RICA Y TURQUÍA SIGUEN A MÉXICO EN EL INDICADOR

Después de México, Costa Rica presentó la segunda tasa más elevada de mortalidad infantil dentro de la OCDE, con 10.2 muertes por cada mil nacimientos.

El tercer puesto correspondió a Turquía, con una tasa de 8.9. Más abajo aparecen Chile, con 6.2, y Eslovaquia, con 5.9, cifras que también se encuentran por debajo del registro mexicano.

En el extremo contrario de la clasificación se encuentran Islandia y Estonia, ambas con una tasa de 1.4, mientras que Letonia registró 1.5 muertes por cada mil nacimientos.

La distancia entre estos países y México refleja una diferencia importante en el indicador de supervivencia durante el primer año de vida. La mortalidad infantil suele utilizarse como uno de los parámetros para evaluar las condiciones de salud de una población.

EL GASTO PÚBLICO EN SALUD TAMBIÉN MARCA UNA DIFERENCIA

Los datos sobre mortalidad infantil coinciden con una diferencia en el nivel de gasto público en salud. En México, el gasto sanitario público se mantiene alrededor de 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

En contraste, los países desarrollados destinan aproximadamente entre 6% y 8% de su PIB a los servicios públicos de salud. En términos proporcionales, el gasto sanitario mexicano representa menos de la mitad del promedio observado entre los integrantes de la OCDE.

Esta diferencia económica forma parte del panorama que acompaña a los indicadores de salud del país. Sin embargo, los datos de mortalidad infantil por sí solos no permiten atribuir el resultado a un único factor.

La tasa también puede estar relacionada con distintos elementos sociales, económicos y sanitarios, además de las condiciones de atención médica durante el embarazo, el nacimiento y los primeros meses de vida.

LOS DATOS DE 2024 SON LOS ÚLTIMOS COMPARABLES

La comparación internacional corresponde a 2024, debido a que las cifras de 2025 todavía tienen carácter provisional. Además, los países miembros no publican sus estadísticas definitivas al mismo tiempo.

Por esta razón, utilizar los datos de 2024 permite establecer una referencia común entre las naciones que forman parte de la organización y evitar comparaciones entre cifras definitivas y estimaciones preliminares.

El indicador utilizado expresa el número de defunciones de menores por cada mil nacimientos, una medida que permite comparar el comportamiento de la mortalidad infantil entre diferentes países, independientemente del tamaño de sus poblaciones.