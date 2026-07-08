México lidera recuperación del salario mínimo entre países de la OCDE: SHCP

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    México lidera recuperación del salario mínimo entre países de la OCDE: SHCP
    La Secretaría de Hacienda informó que México ocupa el primer lugar entre los países de la OCDE en recuperación del salario mínimo. VANGUARDIA/ARCHIVO

México lidera la recuperación del salario mínimo entre los países de la OCDE con un aumento real de 125% desde 2018, informó la Secretaría de Hacienda

México se colocó como el país con la mayor recuperación del salario mínimo entre las economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Así lo dio a conocer el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario presentó un comparativo elaborado con cifras de la OCDE, en el que se muestra que el país alcanzó un incremento real de 125 por ciento en el salario mínimo respecto a los niveles registrados en 2018, ubicándose por encima del resto de las naciones analizadas.

“De 2018 a la fecha, México se encuentra en primer lugar en materia de recuperación del salario mínimo y crecimiento del salario mínimo, lo cual muestra el incremento en la capacidad adquisitiva de las familias y de la economía mexicana”, señaló el secretario durante su participación.

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MÉXICO SUPERA A OTRAS ECONOMÍAS DE LA OCDE

De acuerdo con la información presentada, el crecimiento registrado por México supera ampliamente al observado en otros países que también reportaron incrementos en sus salarios mínimos durante los últimos años. Entre ellos destacan Lituania, Croacia, Polonia, Bulgaria y España, aunque con porcentajes considerablemente menores.

Según explicó Edgar Amador Zamora, estos resultados reflejan la política de recuperación salarial implementada desde 2018, la cual ha buscado fortalecer el ingreso de los trabajadores y mejorar su capacidad para hacer frente al incremento en el costo de diversos bienes y servicios.

El titular de Hacienda sostuvo que el desempeño del país en este indicador es resultado de una estrategia sostenida durante varios años. “Es la mejor dinámica en materia de salario mínimo”, afirmó al destacar la posición alcanzada por México dentro del comparativo internacional.

ESTADOS UNIDOS REGISTRA UNA TENDENCIA DISTINTA

La gráfica difundida durante la conferencia también muestra diferencias importantes entre las economías evaluadas. Mientras México aparece en la primera posición con un crecimiento real de 125 por ciento, otros países registran aumentos más moderados en el mismo periodo.

Uno de los casos que llamó la atención fue el de Estados Unidos, que, de acuerdo con los datos expuestos por la OCDE, es el único de los países incluidos en la comparación que presenta una disminución en el salario mínimo real desde 2018.

La información presentada por la Secretaría de Hacienda forma parte del seguimiento a los indicadores económicos que el Gobierno federal ha destacado durante los últimos años para medir la evolución del poder adquisitivo y las condiciones laborales en el país.

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DATOS CURIOSOS

· La OCDE está integrada por 38 países y realiza comparaciones económicas entre sus miembros.

· El salario mínimo real mide el poder de compra del ingreso, descontando el efecto de la inflación.

· Desde 2018, México ha aplicado incrementos anuales al salario mínimo como parte de una política de recuperación salarial.

· En el comparativo presentado por la Secretaría de Hacienda, Estados Unidos fue el único país con una disminución del salario mínimo real en el periodo analizado.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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