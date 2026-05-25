$!Coahuila: Capturan a 442 narcomenudistas entre enero y abril

Durante el primer cuatrimestre de 2026, Coahuila registró un número importante de investigaciones relacionadas con la venta de drogas, al punto de colocarse como la tercera entidad que más dealers o narcomenudistas ha sacado de las calles. De acuerdo con datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril de este año se contabilizaron mil 402 delitos vinculados con el narcomenudeo en la entidad.

En la más reciente edición de los informes de incidencia delictiva del fuero común, las autoridades detallan cuántos de esos casos corresponden a posesión simple de droga y cuántos a posesión con fines de venta.

En ese sentido, el informe señala que, durante el primer cuatrimestre del año, en 442 casos se identificó que las personas detenidas poseían las sustancias con la intención de comercializarlas.

Lo anterior implica que al menos 31 por ciento de las investigaciones reportadas por las distintas unidades regionales y especializadas de la Fiscalía General del Estado por narcomenudeo están relacionadas con presuntos distribuidores de droga. En el rubro específico de investigaciones por narcomenudeo con fines de venta, Coahuila se ubica en el tercer lugar nacional con mayor incidencia.

De acuerdo con el SESNSP, únicamente Guanajuato, con mil 433 casos, y Sonora, con mil 417, superan a Coahuila en investigaciones relacionadas con narcomenudeo con fines de comercialización.

Del total de indagatorias iniciadas por posesión con fines de venta, 163 se registraron en Torreón, 140 en Piedras Negras y 41 en Saltillo, lo que coloca a estas ciudades entre las principales zonas de la entidad donde se investigan este tipo de delitos. A nivel nacional, Coahuila ocupa el sexto lugar en incidencia total de narcomenudeo, solo por debajo de entidades como Guanajuato, con tres mil 552 casos; Baja California, con dos mil 626; Sonora, con dos mil 171; Veracruz, con mil 778; y Chihuahua, con mil 653.

Publicidad

Temas

Drogas Justicia Narcomenudeo

Localizaciones

Coahuila Saltillo

Organizaciones

SESNSP

