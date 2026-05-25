Coahuila: Capturan a 442 narcomenudistas entre enero y abril

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    Coahuila: Capturan a 442 narcomenudistas entre enero y abril
    Coahuila es de los estados que más golpes han dado al narcomenudeo en lo que va de este año 2026. Especial

La entidad se ubica como la tercera que más dealers ha sacado de operación este año

Durante el primer cuatrimestre de 2026, Coahuila registró un número importante de investigaciones relacionadas con la venta de drogas, al punto de colocarse como la tercera entidad que más dealers o narcomenudistas ha sacado de las calles.

De acuerdo con datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril de este año se contabilizaron mil 402 delitos vinculados con el narcomenudeo en la entidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-endurecen-penas-a-reincidentes-en-narcomenudeo-FG19686245

En la más reciente edición de los informes de incidencia delictiva del fuero común, las autoridades detallan cuántos de esos casos corresponden a posesión simple de droga y cuántos a posesión con fines de venta.

$!Coahuila: Capturan a 442 narcomenudistas entre enero y abril

En ese sentido, el informe señala que, durante el primer cuatrimestre del año, en 442 casos se identificó que las personas detenidas poseían las sustancias con la intención de comercializarlas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/dejo-12-detenidos-operativo-en-antros-y-cantinas-de-saltillo-investigan-la-venta-de-narcoticos-MP19614181

Lo anterior implica que al menos 31 por ciento de las investigaciones reportadas por las distintas unidades regionales y especializadas de la Fiscalía General del Estado por narcomenudeo están relacionadas con presuntos distribuidores de droga.

En el rubro específico de investigaciones por narcomenudeo con fines de venta, Coahuila se ubica en el tercer lugar nacional con mayor incidencia.

$!La posesión de drogas también ha sido investigada por Coahuila, al sumar 960 casos en este 2026.
La posesión de drogas también ha sido investigada por Coahuila, al sumar 960 casos en este 2026.

De acuerdo con el SESNSP, únicamente Guanajuato, con mil 433 casos, y Sonora, con mil 417, superan a Coahuila en investigaciones relacionadas con narcomenudeo con fines de comercialización.

https://vanguardia.com.mx/opinion/coahuila-consumo-de-drogas-al-alza-que-implica-eso-CH19788093

Del total de indagatorias iniciadas por posesión con fines de venta, 163 se registraron en Torreón, 140 en Piedras Negras y 41 en Saltillo, lo que coloca a estas ciudades entre las principales zonas de la entidad donde se investigan este tipo de delitos.

A nivel nacional, Coahuila ocupa el sexto lugar en incidencia total de narcomenudeo, solo por debajo de entidades como Guanajuato, con tres mil 552 casos; Baja California, con dos mil 626; Sonora, con dos mil 171; Veracruz, con mil 778; y Chihuahua, con mil 653.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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