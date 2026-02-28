‘El Mencho’ cimentó su poder sobre red de sobornos a policías y apoyo social

Estructura de poder de ‘El Mencho’ no sólo se cimentó sobre violencia, también en sobornos a policías, e incluso en apoyo de redes sociales.

La estructura de poder de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, no sólo se cimentó sobre la violencia, sino también sobre una red de sobornos a policías, e incluso en apoyo social en algunos sectores de redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Lleva CJNG control mensual de su arsenal y municiones que entrega a sus sicarios

De acuerdo con la narconómina hallada en una de las cabañas del CJNG en Tapalpa, Jalisco, la agrupación criminal sobornaba corporaciones policiacas y destinaba fondos que superan los 12 mil pesos, en promedio, que ganan agentes municipales en la región, o los 19 mil pesos de agentes de la Guardia Nacional.

La Policía de Tapalpa habría recibido hasta 138 mil mensuales y fuerzas federales hasta 650 mil mensuales.

Pero su capacidad de control también llegó a las redes sociales, donde se ha instalado una narrativa de apoyo social a “El Mencho”, tras su muerte.

“Un angelito más en el cielo” o “No te lo merecías”, fueron mensajes que inundaron las plataformas de redes sociales, de acuerdo con un estudio del Seminario Violencia y Paz, de El Colegio de México, que coordina el académico Sergio Aguayo.

“Existe una dimensión cultural del narcotráfico, en la que la música, los relatos de héroes, las imágenes y los símbolos contribuyen a moldear representaciones sociales. Hay segmentos sociales que toleran, justifican o normalizan narrativas favorables hacia actores criminales”, revela el estudio “La caída de ‘El Mencho’. Legitimidad y poder en el espacio digital”.