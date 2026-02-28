‘El Mencho’ cimentó su poder sobre red de sobornos a policías y apoyo social

México
/ 28 febrero 2026
    La Policía de Tapalpa habría recibido hasta 138 mil mensuales y fuerzas federales hasta 650 mil mensuales. REFORMA

La estructura de poder de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, no sólo se cimentó sobre la violencia, sino también sobre una red de sobornos a policías

La estructura de poder de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, no sólo se cimentó sobre la violencia, sino también sobre una red de sobornos a policías, e incluso en apoyo social en algunos sectores de redes sociales.

De acuerdo con la narconómina hallada en una de las cabañas del CJNG en Tapalpa, Jalisco, la agrupación criminal sobornaba corporaciones policiacas y destinaba fondos que superan los 12 mil pesos, en promedio, que ganan agentes municipales en la región, o los 19 mil pesos de agentes de la Guardia Nacional.

La Policía de Tapalpa habría recibido hasta 138 mil mensuales y fuerzas federales hasta 650 mil mensuales.

Pero su capacidad de control también llegó a las redes sociales, donde se ha instalado una narrativa de apoyo social a “El Mencho”, tras su muerte.

“Un angelito más en el cielo” o “No te lo merecías”, fueron mensajes que inundaron las plataformas de redes sociales, de acuerdo con un estudio del Seminario Violencia y Paz, de El Colegio de México, que coordina el académico Sergio Aguayo.

“Existe una dimensión cultural del narcotráfico, en la que la música, los relatos de héroes, las imágenes y los símbolos contribuyen a moldear representaciones sociales. Hay segmentos sociales que toleran, justifican o normalizan narrativas favorables hacia actores criminales”, revela el estudio “La caída de ‘El Mencho’. Legitimidad y poder en el espacio digital”.

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

