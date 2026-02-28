Investigan presuntas nóminas del CJNG halladas en la cabaña donde se refugiaba ‘El Mencho’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 28 febrero 2026
    Investigan presuntas nóminas del CJNG halladas en la cabaña donde se refugiaba ‘El Mencho’
    El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que las presuntas nóminas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) encontradas en la cabaña donde se refugiaba "El Mencho" son objeto de investigación. EL UNIVERSAL

El funcionario explicó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar la veracidad y alcance legal de los documentos asegurados

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que las presuntas nóminas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) encontradas en la cabaña donde se refugiaba Nemesio Oseguera, “El Mencho”, son objeto de investigación, pero aclaró que hasta el momento no hay políticos señalados en dicha indagatoria.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Sinaloa, el funcionario explicó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar la veracidad y alcance legal de los documentos asegurados.

TE PUEDE INTERESAR: Sedena alista compra de camionetas con máximo blindaje en medio de operativos contra cárteles

“Sobre la veracidad de las listas, ya informará la FGR. Por supuesto, con cada indicio que se encuentra en un domicilio, en un cateo, hay que cuidar también la cadena de custodia, ver dónde estaban esas listas, etcétera. Una vez que la fiscalía haya analizado todo eso, podría informar e iniciar carpetas cuando sí lo corresponde”, señaló.

El secretario confirmó que actualmente existen investigaciones en curso contra policías municipales y estatales, así como contra otras personas que presuntamente mantenían vínculos con la organización criminal.

Sucesores de CJNG

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que se tienen identificados a cuatro líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que podrían relevar a “El Mencho”, tras su muerte el pasado domingo en Jalisco.

García Harfuch señaló que el CJNG tiene presencia en varios estados con liderazgos regionales y “son dos más probables” quienes podrían relevar al también llamado “El Señor de los Gallos”.

Al respecto, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que fueron 28 elementos de seguridad quienes murieron en los hechos del pasado domingo, tres de ellos elementos de seguridad, así como 25 de la Guardia Nacional (GN).

“La operación fue exitosa, es donde fallece ‘El Mencho’, 12 delincuentes más también, y se detienen a dos. Y en el resto de los eventos que se presentaron, donde falleció nuestro personal de GN, ahí fallecen 34 delincuentes y se detiene a alrededor de 70 más”, explicó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


4T
Narcoviolencia
Violencia

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Arduo trabajo

Arduo trabajo
true

Una reforma electoral deseada solo por el Gobierno
En un documento elaborado en septiembre de 2025 se registra la entrega de fusiles Barrett, AK-47, AR-15 y granadas, que el cártel de El Mencho daba a sus sicarios en las zonas de control.

Lleva CJNG control mensual de su arsenal y municiones que entrega a sus sicarios
Se revelaron cartas presuntamente atribuidas un sacerdote elas que solicita clemencia a los jueces que llevaban los casos de Rubén Oseguera González y Jessica Johana Oseguera Cervantes en Estados Unidos.

Revelan cartas religiosas desde Jalisco donde abogan por hijos de ‘El Mencho’ en EU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al celebrar este viernes 27 de febrero el cambio de denominación al Golfo de México durante un acto en Corpus Christi, Texas.

Trump celebra denominación del ‘Golfo de América’: ‘No diría que México está encantado, pero aceptaron’
El programa continúa siendo una herramienta clave para apoyar a mujeres en situación vulnerable.

Mujeres con Bienestar: anuncian nuevo requisito previo al próximo pago
Javier “Chicharito” Hernández volvió a encender la conversación al revelar cuáles fueron los equipos donde se sintió más cómodo en su carrera, dejando fuera a Chivas pese a sus títulos y debut profesional.

¿Y las Chivas?... Chicharito las descarta como uno de sus clubes preferidos
Objetivo. Ejecutivos de Paramount han sostenido que fusionarse con Warner le permitirá competir con rivales más grandes, particularmente en el ámbito del streaming, y ofrecer bibliotecas de contenido más amplias a sus clientes.

¿El fin de Hollywood? ¿Qué significa para el cine que Warner Bros. sea propiedad de Paramount?