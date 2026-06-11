Ningún jefe de Estado asistió a la inauguración de Mundial 2026 en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Ningún jefe de Estado asistió a la inauguración de Mundial 2026 en México
    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue la personalidad más destacada en las gradas del Estadio Ciudad de México. AP

La presidenta Claudia Sheinbaum rompió una tradición de décadas: en la apertura de los mundiales de 1970 y 1986 estuvieron los mandatarios mexicanos

El Mundial 2026 se ha convertido en una edición inédita al ser la que mayor número de selecciones nacionales ha concentrado en su historia, así como por el hecho de que ningún mandatario ha estado en las gradas del Estadio Ciudad de México este jueves en la jornada inaugural, ni siquiera la presidenta del país anfitrión, Claudia Sheinbaum.

En una imagen insólita, al recinto deportivo más emblemático de México, sede mundialista en tres ocasiones, no acudió ningún jefe de Estado extranjero, dejando la representación política en funcionarios de segundo nivel para el torneo futbolístico más importante a nivel global.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/video-entre-porras-y-emocion-sheinbaum-disfruta-del-arranque-del-mundial-2026-en-la-gustavo-a-madero-cdmx-EB21317416

Los líderes de Estados Unidos y Canadá (Donald Trump y Mark Carney, respectivamente), los otros dos países que celebran esta edición de la Copa del Mundo, también se ausentaron.

Tampoco estuvo en las gradas el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, cuya selección jugó el partido de apertura contra la selección mexicana.

Como personalidad más destacada se encontraba el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, máximo dirigente del fútbol a nivel mundial.

Esta circunstancia tan excepcional ya había sido adelantada por Sheinbaum hace días, cuando afirmó que algunos líderes extranjeros que iban a venir a México cancelaron su viaje “por razones de sus países”.

Para Ricardo Domínguez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta ausencia no debe interpretarse como un “desaire” al gobierno del país norteamericano, sino que la contextualizó en la situación internacional actual y las críticas a la FIFA por la organización de esta cita deportiva.

“En el pasado, estos eventos eran una oportunidad para mostrar al mundo el estado en el que se encontraba un país. Hoy la situación ha cambiado porque ha cambiado la forma de comunicación mundial”, dijo a EFE el experto.

En su opinión, en la actualidad “no hacen falta esos viejos esquemas promocionales” gracias al “poder” de internet y las redes sociales.

Como última referencia, en el Mundial de 2022 acudieron los mandatarios de Turquía, Egipto, Palestina, Ruanda, Senegal, Argelia o algunos monarcas de los países del Golfo, incluido el emir de Qatar (país anfitrión).

SHEINBAUM ROMPE UNA TRADICIÓN DE DÉCADAS

Pero, sin duda, lo más llamativo fue la ausencia de la propia mandataria mexicana, quien decidió regalar su entrada a una joven indígena y ver el partido en una zona habilitada en Ciudad de México para los aficionados.

Rompiendo una tradición de décadas, Sheinbaum se convirtió en la primera jefa de Estado de este siglo de un país anfitrión que no acude a la jornada inaugural de la Copa del Mundo, una práctica que se producía ininterrumpidamente desde, al menos, el Mundial de 1958 de Suecia.

En el caso de México, los presidentes durante los torneos de 1970 y 1986 (Gustavo Díaz Ordaz y Miguel de la Madrid) estuvieron en el campo, donde les cayó una sonora e histórica abucheada por parte del público mexicano.

El investigador de la UNAM analizó la ausencia de Sheinbaum como un acto de “congruencia” con la retórica de su Administración de “primero los pobres” ante los “costos estratosféricos” de las entradas de los partidos.

“Más que afectar la proyección internacional de México, la favorece (la ausencia de Sheinbaum). El Gobierno federal es congruente con sus postulados”, añadió Domínguez.

La presidenta justificó su decisión en que al partido iban a poder ir “pocas personas”, de modo que prefirió verlo con “el pueblo” en un Fan Fest de la capital.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportes
Política México

Personajes


Claudia Sheinbaum

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Azteca 2026

Azteca 2026
true

Estadio Azteca 2026: Va por México

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que el Fan Fest del Mundial 2026 se llevará a cabo en el Zócalo capitalino para la transmisión del partido entre México y Sudáfrica.

¡Es oficial!... Clara Brugada confirma Fan Fest en el Zócalo capitalino pese a manifestaciones
La mandataria federal dijo que EU busca condiciones específicas tanto con México como con Canadá.

Pese a amagos de Trump, confía Claudia Sheinbaum en permanencia del T-MEC
¿Estás planeando una reunión con tus amistades para ver la inauguración del Mundial 2026 o algún otro partido? Tal vez un restaurante o un bar no vaya a ser la mejor opción.

¿Bares sin fútbol? Por qué algunos restaurantes no podrán pasar los partidos del Mundial 2026
Aficionados del Mundial 2026 podrán pagar para mostrar mensajes en pantallas de los estadios o incluir su nombre en la alfombra de la final.

FIFA ofrece mensajes personalizados en partidos y ‘Paseo de los Aficionados’ durante Mundial 2026
Encabezan Shakira, Belinda, J Balvin y Maná colorida y musical ceremonia de inauguración del Mundial de la FIFA

Encabezan Shakira, Belinda, J Balvin y Maná colorida y musical ceremonia de inauguración del Mundial de la FIFA
La Selección Mexicana ya tiene definidos a los 11 futbolistas que saltarán al terreno de juego del Estadio Ciudad de México para enfrentar a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¡Alineación confirmada!... ellos son los 11 elegidos por Javier Aguirre para el partido inaugural México vs Sudáfrica en el Mundial 2026