VIDEO: Entre porras y emoción: Sheinbaum disfruta del arranque del Mundial 2026 en la Gustavo A. Madero, CDMX

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    VIDEO: Entre porras y emoción: Sheinbaum disfruta del arranque del Mundial 2026 en la Gustavo A. Madero, CDMX
    En compañía de decenas de ciudadanos, la presidenta siguió el arranque de la participación del Tricolor en la Copa Mundial. FOTO: X

La presidenta Claudia Sheinbaum asistió al Deportivo Hermanos Galeana para seguir el partido inaugural entre México y Sudáfrica junto a cientos de aficionados.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acudió al Deportivo Hermanos Galeana, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, para presenciar el partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026 entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Su presencia en el espacio público fue compartida por el Gobierno de México y por la propia mandataria a través de sus redes sociales, donde se difundieron imágenes del ambiente que se vivió durante el encuentro.

https://vanguardia.com.mx/deportes/historico-julian-quinones-anota-el-primer-gol-del-mundial-2026-y-enciende-a-mexico-BB21315631

SHEINBAUM VE EL DEBUT DE MÉXICO EN EL MUNDIAL 2026

En compañía de decenas de ciudadanos, la presidenta siguió el arranque de la participación del Tricolor en la Copa Mundial de Futbol 2026. Desde el Deportivo Hermanos Galeana saludó a los asistentes que acudieron para apoyar a la Selección Mexicana y disfrutar del evento deportivo.

La publicación oficial del Gobierno de México destacó que Sheinbaum vivió el encuentro “en compañía del pueblo”, resaltando el ambiente de convivencia generado durante la transmisión del partido.

Por su parte, la mandataria compartió un breve mensaje en sus redes sociales acompañado de un video grabado desde el recinto: “Desde el Deportivo Hermanos Galeana en la Gustavo A. Madero. ¡Viva México!”.

EL PRIMER GOL DE MÉXICO DESATÓ LA EUFORIA

Uno de los momentos más destacados de la jornada ocurrió cuando México consiguió su primera anotación en el Mundial 2026. El gol provocó una celebración colectiva entre los aficionados presentes en el Deportivo Hermanos Galeana, quienes reaccionaron con entusiasmo.

Videos difundidos por diversos medios y usuarios en redes sociales muestran a la presidenta celebrando junto con los asistentes el tanto del combinado nacional, en medio de un ambiente de fiesta y apoyo al equipo mexicano.

De forma paralela, otros puntos de reunión habilitados para seguir el encuentro, como la zona de Chapultepec, también registraron escenas de euforia entre los seguidores del Tricolor.

UN AMBIENTE DE CONVIVENCIA DURANTE EL PARTIDO

La inauguración del Mundial 2026 reunió a miles de personas en distintos espacios públicos del país para seguir el debut de México. El Deportivo Hermanos Galeana fue uno de los puntos donde familias, jóvenes y aficionados se congregaron para vivir el encuentro en pantalla gigante.

La asistencia de la presidenta al lugar formó parte de las actividades públicas relacionadas con el inicio del torneo, en una jornada marcada por el entusiasmo de los aficionados y el ambiente festivo que acompañó el primer compromiso de la Selección Mexicana en la justa mundialista.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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