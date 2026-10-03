NL: Cierran carriles en la Carretera Nacional por volcadura de tráiler

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    NL: Cierran carriles en la Carretera Nacional por volcadura de tráiler
    El accidente ocurrió en el kilómetro 184 de la Carretera Nacional; el tractocamión transportaba abarrotes y se dirigía a Ciudad Victoria. Fotos: cortesía
    NL: Cierran carriles en la Carretera Nacional por volcadura de tráiler
    NL: Cierran carriles en la Carretera Nacional por volcadura de tráiler

Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 184 de la mencionada vía

Monterrey, Nuevo León.- La volcadura de un tractocamión sobre la Carretera Nacional a la altura de Montemorelos ocasionó el cierre de dos carriles, por lo que las unidades que se desplazan por esa vía tuvieron que circular por el acotamiento, en Nuevo León.

El accidente carretero fue reportado este sábado a la altura del kilómetro 184.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/arrollan-a-reportera-y-camarografo-durante-transmision-en-vivo-por-lluvias-en-monterrey-video-HO23872162

La unidad pesada quedó volcada sobre los carriles de norte a sur, sin reporte de personas lesionadas.

De acuerdo con información de Protección Civil del estado, la unidad transportaba abarrotes y se dirigía a Ciudad Victoria.

Debido al percance vial, fueron cerrados dos carriles de la arteria en dirección de norte a sur y las unidades que pasaban por el lugar tuvieron que circular por el acotamiento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Carreteras

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Coordinaciones estatales

Coordinaciones estatales
El presidente de la Junta de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en una conferencia de prensa en Washington.

La inminente crisis de deuda en Estados Unidos
true

Sueño americano no existe. Tampoco el mexicano, y el regio, menos...
Las preferencias de los detenidos forman parte de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

Coahuila: Agresores de secundaria en Torreón se inspiraron en al menos nueve ‘mask killers’
Sus colegas la describieron como una mujer pacífica, preparada, noble y comprometida con la docencia.

Una heroína, así califican a la maestra Nedi Edit, maestra que murió protegiendo a sus alumnos en Torreón
Los maestros enfrentan incertidumbre incluso al llamar la atención o corregir a un estudiante.

‘Se les ha quitado autoridad a los docentes’: secretario de sección 35 del SNTE, tras asesinato de subdirectora de secundaria
En el informe, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que cuatro personas permanecen hospitalizadas tras el ataque en la Secundaria 13 de La Unión.

Federación mantiene atención a heridos por ataque en secundaria de Torreón
Los detenidos fueron trasladados por corporaciones de seguridad tras el ataque. Hasta el momento, sus familiares no se han presentado ante las autoridades.

FGE: No se han presentado los padres de los jóvenes detenidos por el ataque en secundaria de La Unión, Torreón