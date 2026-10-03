NL: Cierran carriles en la Carretera Nacional por volcadura de tráiler

Monterrey, Nuevo León.- La volcadura de un tractocamión sobre la Carretera Nacional a la altura de Montemorelos ocasionó el cierre de dos carriles, por lo que las unidades que se desplazan por esa vía tuvieron que circular por el acotamiento, en Nuevo León.

El accidente carretero fue reportado este sábado a la altura del kilómetro 184.