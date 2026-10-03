NL: Cierran carriles en la Carretera Nacional por volcadura de tráiler
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Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 184 de la mencionada vía
Monterrey, Nuevo León.- La volcadura de un tractocamión sobre la Carretera Nacional a la altura de Montemorelos ocasionó el cierre de dos carriles, por lo que las unidades que se desplazan por esa vía tuvieron que circular por el acotamiento, en Nuevo León.
El accidente carretero fue reportado este sábado a la altura del kilómetro 184.
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/arrollan-a-reportera-y-camarografo-durante-transmision-en-vivo-por-lluvias-en-monterrey-video-HO23872162
La unidad pesada quedó volcada sobre los carriles de norte a sur, sin reporte de personas lesionadas.
De acuerdo con información de Protección Civil del estado, la unidad transportaba abarrotes y se dirigía a Ciudad Victoria.
Debido al percance vial, fueron cerrados dos carriles de la arteria en dirección de norte a sur y las unidades que pasaban por el lugar tuvieron que circular por el acotamiento.