Arrollan a reportera y camarógrafo durante transmisión en vivo por lluvias en Monterrey | VIDEO

MONTERREY, NL.- La reportera Alma Mireya de la Rosa y su camarógrafo, Cristo Morales, fueron atropellados por una camioneta cuando realizaban un reporte en vivo para el canal Gamavisión debido a las afectaciones por las lluvias del jueves por la noche en Nuevo León

Los hechos se registraron este viernes cerca de las 8:00 horas cuando los comunicadores se encontraban sobre la avenida Morones Prieto, a la altura de la colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey cuando reportaban el deslave de un árbol y rocas sobre el asfalto.