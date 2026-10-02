Arrollan a reportera y camarógrafo durante transmisión en vivo por lluvias en Monterrey | VIDEO
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Alma de la Rosa y Cristo Morales fueron atendidos en el lugar, preliminarmente se informó que sufieron lesiones como golpes y fracturas
MONTERREY, NL.- La reportera Alma Mireya de la Rosa y su camarógrafo, Cristo Morales, fueron atropellados por una camioneta cuando realizaban un reporte en vivo para el canal Gamavisión debido a las afectaciones por las lluvias del jueves por la noche en Nuevo León
Los hechos se registraron este viernes cerca de las 8:00 horas cuando los comunicadores se encontraban sobre la avenida Morones Prieto, a la altura de la colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey cuando reportaban el deslave de un árbol y rocas sobre el asfalto.
En las imágenes, que captó el camarógrafo en vivo, se alcanza a ver como la unidad tipo Jeep Patriot en color azul que los arrolló se desplazaba a gran velocidad y pierde el control en impactándose de lleno contra de la reportera y su compañero de trabajo.
¿CUÁL ES SU ESTADO DE SALUD?
Tras el impacto, ambos cayeron al pavimento y tras ser valorados en el sitio se les trasladó para su atención médica.
De acuerdo con los primeros informes, ambos se encuentran sin lesiones de consideración, preliminarmente se informó que De la Rosa presentó golpes y Morales una fractura, pero fueron trasladados para su atención médica.