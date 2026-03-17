$!NL: Surgen viejos rencores y termina por agredir a su pareja sentimental

Monterrey, Nuevo León.- Viejos rencores surgieron entre una pareja y terminó con la mujer golpeando a su novio, en Monterrey.

Policías municipales reportaron la detención de Ángeles Yamileth R., de 27 años, quien fue capturada en la colonia Valle Verde tras agredir a su pareja sentimental.

Los hechos se registraron ayer domingo a las 16:30 horas, en la calle Alondra en su cruce con Gorrión, en la mencionada colonia.

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REPORTAN CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de vigilancia cuando recibieron un reporte vía C4 de un caso de violencia familiar por lo que se aproximaron a la zona.

Al llegar al lugar se entrevistaron con un hombre, de 28 años, quien reveló que estaba conviviendo con su pareja, cuando de pronto comenzó a recordar hechos del pasado y se tornó en una actitud agresiva.