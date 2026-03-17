NL: Surgen viejos rencores y termina por agredir a su pareja sentimental

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México
/ 17 marzo 2026
    NL: Surgen viejos rencores y termina por agredir a su pareja sentimental
    Una mujer de 27 años fue detenida por la Policía de Monterrey luego de presuntamente golpear y rasguñar a su pareja durante una discusión en la colonia Valle Verde Fotos: cortesía

Los hechos se registraron cuando estaban conviviendo y la mujer comenzó a recordar hechos del pasado

Monterrey, Nuevo León.- Viejos rencores surgieron entre una pareja y terminó con la mujer golpeando a su novio, en Monterrey.

Policías municipales reportaron la detención de Ángeles Yamileth R., de 27 años, quien fue capturada en la colonia Valle Verde tras agredir a su pareja sentimental.

Los hechos se registraron ayer domingo a las 16:30 horas, en la calle Alondra en su cruce con Gorrión, en la mencionada colonia.

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REPORTAN CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de vigilancia cuando recibieron un reporte vía C4 de un caso de violencia familiar por lo que se aproximaron a la zona.

Al llegar al lugar se entrevistaron con un hombre, de 28 años, quien reveló que estaba conviviendo con su pareja, cuando de pronto comenzó a recordar hechos del pasado y se tornó en una actitud agresiva.

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La mujer se lanzó sobre él y logró lesionarlo en el rostro, cuello y pecho con rasguños. Como pudo se la quitó de encima y solicitó la intervención policiaca.

Ángeles Yamileth fue detenida a petición del afectado y trasladada a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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