Cae sujeto que vestido de payaso dio muerte a un hombre, en NL
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El crimen por el cual se la acusa ocurrió el 22 de febrero en la colonia San Martín, en Monrerrey
Monterrey, Nuevo León.- Un sujeto que vestido de payaso presuntamente mató a un hombre al interior de una tienda de abarrotes, en Monterrey, fue detenido por elementos de Fuerza Civil, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León.
La dependencia estatal detalló que derivado de trabajos estratégicos de investigación e inteligencia lograron la captura del presunto identificado como José “N”, de 25 años.
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HOMBRE VESTIDO DE PAYASO ASESINA A OTRO HOMBRE CON UN ARMA DE FUEGO
El delito con el que se le relaciona ocurrió el 22 de febrero en la colonia San Martín cuando vestido como payaso ingresó a una tienda de abarrotes y accionó un arma de fuego para privar de la vida a un hombre.
Su detención se registró la mañana del domingo sobre la avenida Almazán en su cruce con la calle Carmen, en la colonia Topo Chico.
Al detectar la presencia de los uniformados, José “N”, intentó huir, incluso brincando por los techos de las viviendas, pero fue detenido.
Tras su captura, los policías le encontraron 29 dosis de marihuana, 20 dosis de cocaína en piedra, un teléfono celular y dinero en efectivo. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las indagatorias correspondientes.