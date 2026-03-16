Cae sujeto que vestido de payaso dio muerte a un hombre, en NL

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 16 marzo 2026
    Cae sujeto que vestido de payaso dio muerte a un hombre, en NL
    Fuerza Civil detuvo en Monterrey a José “N”, acusado de matar a un hombre en una tienda de abarrotes mientras estaba disfrazado de payaso Foto: cortesía

El crimen por el cual se la acusa ocurrió el 22 de febrero en la colonia San Martín, en Monrerrey

Monterrey, Nuevo León.- Un sujeto que vestido de payaso presuntamente mató a un hombre al interior de una tienda de abarrotes, en Monterrey, fue detenido por elementos de Fuerza Civil, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León.

La dependencia estatal detalló que derivado de trabajos estratégicos de investigación e inteligencia lograron la captura del presunto identificado como José “N”, de 25 años.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a pareja por posesión de armas y narcóticos, en NL

HOMBRE VESTIDO DE PAYASO ASESINA A OTRO HOMBRE CON UN ARMA DE FUEGO

El delito con el que se le relaciona ocurrió el 22 de febrero en la colonia San Martín cuando vestido como payaso ingresó a una tienda de abarrotes y accionó un arma de fuego para privar de la vida a un hombre.

Su detención se registró la mañana del domingo sobre la avenida Almazán en su cruce con la calle Carmen, en la colonia Topo Chico.

$!Cae sujeto que vestido de payaso dio muerte a un hombre, en NL

Al detectar la presencia de los uniformados, José “N”, intentó huir, incluso brincando por los techos de las viviendas, pero fue detenido.

Tras su captura, los policías le encontraron 29 dosis de marihuana, 20 dosis de cocaína en piedra, un teléfono celular y dinero en efectivo. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las indagatorias correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Narcomenudeo
Seguridad
homicidios

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
La mariguana se mantiene como la de mayor consumo en la localidad, generando más atenciones en los CIJ.

Saltillo: mariguana sigue siendo droga de mayor impacto en jóvenes; CIJ atiende caso de ludopatía
Voces de Allende, a 15 años del terror

Voces de Allende, a 15 años del terror
NosotrAs: La movilidad también tiene género

NosotrAs: La movilidad también tiene género
Continúa el pago del bimestre marzo-abril de las Pensiones del Bienestar; del 17 al 20 de marzo cobran beneficiarios con apellidos de la M a la R

Pensión Bienestar marzo 2026: quién recibe pago de 6 mil 400 pesos del 16 al 20 de marzo

Logro. La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio resultó la vencedora de las categorías principales.

Coronan a ‘Una batalla tras otra’ como la Mejor Película de los Oscar
Ante la negativa de Afirme y Cargill, el único grupo interesado en comprar AHMSA,un consorcio integrado por Fintech Latam e Ignition Industries, se negó a exhibir la garantía de seriedad requerida por el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera.

Bloquean créditos subasta de AHMSA
Señalan que las herramientas como la mediación, la conciliación y los procesos restaurativos amplían las capacidades de la justicia electoral.

TEPJF impulsa mediación y conciliación para contener disputas políticas

Desde 2020, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con su filial Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), se hizo presente en la frontera que comparten Chiapas y Guatemala.

El control del CJNG en la franja fronteriza entre Chiapas y Guatemala