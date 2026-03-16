$!Cae sujeto que vestido de payaso dio muerte a un hombre, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Un sujeto que vestido de payaso presuntamente mató a un hombre al interior de una tienda de abarrotes, en Monterrey, fue detenido por elementos de Fuerza Civil, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León.

La dependencia estatal detalló que derivado de trabajos estratégicos de investigación e inteligencia lograron la captura del presunto identificado como José “N”, de 25 años.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a pareja por posesión de armas y narcóticos, en NL

HOMBRE VESTIDO DE PAYASO ASESINA A OTRO HOMBRE CON UN ARMA DE FUEGO

El delito con el que se le relaciona ocurrió el 22 de febrero en la colonia San Martín cuando vestido como payaso ingresó a una tienda de abarrotes y accionó un arma de fuego para privar de la vida a un hombre.

Su detención se registró la mañana del domingo sobre la avenida Almazán en su cruce con la calle Carmen, en la colonia Topo Chico.