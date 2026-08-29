NL: Vinculan al hijo de Arnulfo jr por el feminicidio de Pamela Yahaira, joven quemada viva

Tras cinco horas de audiencia, un juez de control determinó la vinculación a proceso de Arnulfo “N” , hijo del cantante Arnulfo Jr, por el feminicidio de la joven Pamela Yahaira, quien fue quemada viva en Nuevo León .

La Fiscalía General de Justicia del estado informó del resultado de la audiencia del hombre de 36 años, hijo del famoso intérprete de música grupera.

El hombre está acusado del delito de feminicidio por los hechos registrados el pasado mes de julio en el ayuntamiento de Juárez, Nuevo León.

El Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Estatal aportó elementos para presumir su participación en los sucesos que cobraron la vida de la joven de 25 años.

El juez de control determinó su vinculación a proceso y determinó medida cautelar de prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social estatal, además de que fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.