NL: Vinculan al hijo de Arnulfo jr por el feminicidio de Pamela Yahaira, joven quemada viva
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Tras cinco horas de audiencia, un juez de control determinó la vinculación a proceso de Arnulfo “N”
Tras cinco horas de audiencia, un juez de control determinó la vinculación a proceso de Arnulfo “N” , hijo del cantante Arnulfo Jr, por el feminicidio de la joven Pamela Yahaira, quien fue quemada viva en Nuevo León.
La Fiscalía General de Justicia del estado informó del resultado de la audiencia del hombre de 36 años, hijo del famoso intérprete de música grupera.
El hombre está acusado del delito de feminicidio por los hechos registrados el pasado mes de julio en el ayuntamiento de Juárez, Nuevo León.
El Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Estatal aportó elementos para presumir su participación en los sucesos que cobraron la vida de la joven de 25 años.
El juez de control determinó su vinculación a proceso y determinó medida cautelar de prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social estatal, además de que fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
CUANDO OCURRIERON LOS HECHOS
Los sucesos por los cuales se le acusa al hijo del cantante habrían ocurrido el 10 de julio, donde presuntamente habría sido asistido por dos hombres para ejercer violencia de género contra la víctima a la que sustrajeron de su domicilio en Guadalupe, Nuevo León, llevándola a bordo de una camioneta a calles de la colonia Lomas del Sol en Juárez.
En ese lugar la rociaron de gasolina para después prenderle fuego, dejándola abandonada en vía pública donde transeúntes reportaron su presencia a las autoridades.
Aún con vida, la joven fue llevada a un hospital de la localidad y alcanzó a dar pistas de sus atacantes; sin embargo, murió a causa de las graves quemaduras que sufrió.