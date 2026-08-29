Sicario revela los motivos por los que mató al influencer César Gastélum

El pasado miércoles 26 de agosto del 2026, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, daba a conocer a través de su red social X sobre la detención de un sujeto identificado como Jesús Alberto “N”, señalado como uno de los presuntos homicidas que dispararon al creador de contenido César Gastélum en Culiacán, Sinaloa, a principios de mes.

Con información del periodista Antonio Nieto, los motivos por los cuales fue asesinado César Gastélum fueron dados a conocer por el propio asesino, los cuales derivarían de declaraciones que el influencer hizo sobre la facción delictiva Los Chapitos.

”Por andar de hocicón, por presuntamente hablar de más sobre los 'Chapitos en Culiacán”, indicó el periodista a través de sus redes sociales.

Tras su captura el pasado miércoles, fue el propio Jesús Alberto “N” quien confesó haber sido quien disparó a César Gastélum, además de asegurar que la víctima contaba, presuntamente, con patrocinio de un gripo rival denominado La Mayiza.