Sicario revela los motivos por los que mató al influencer César Gastélum

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    Sicario revela los motivos por los que mató al influencer César Gastélum
    César Gastélum, influencer asesinado en Culiacán, Sinaloa X

Uno de los sicarios que mató a César Gastélum, influencer, reveló los motivos por los cuales fue asesinado en Sinaloa

El pasado miércoles 26 de agosto del 2026, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, daba a conocer a través de su red social X sobre la detención de un sujeto identificado como Jesús Alberto “N”, señalado como uno de los presuntos homicidas que dispararon al creador de contenido César Gastélum en Culiacán, Sinaloa, a principios de mes.

Con información del periodista Antonio Nieto, los motivos por los cuales fue asesinado César Gastélum fueron dados a conocer por el propio asesino, los cuales derivarían de declaraciones que el influencer hizo sobre la facción delictiva Los Chapitos.

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”Por andar de hocicón, por presuntamente hablar de más sobre los 'Chapitos en Culiacán”, indicó el periodista a través de sus redes sociales.

Tras su captura el pasado miércoles, fue el propio Jesús Alberto “N” quien confesó haber sido quien disparó a César Gastélum, además de asegurar que la víctima contaba, presuntamente, con patrocinio de un gripo rival denominado La Mayiza.

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Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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