Atacan a tiros a madre buscadora cuando viajaba con sus tres nietas en Culiacán

Este sábado 29 de agosto, Alma Rosa Rojo Medina, integrante del colectivo Voces Unidas, fue atacada en Culiacán Sinaloa por sujetos armados mientras viajaba en su vehículo junto a sus tres nietas.

Al rededor de las 13:30 horas de este sábado, Alma Rosa Rojo Medina, integrante del colectivo Voces Unidas, fue atacada por sujetos armados mientras circulaba en un vehículo Toyota Yaris blanco por la colonia Estela Ortiz de Toledo al sur poniente de Culiacán.

La madre buscadora resultó herida de bala y el vehículo recibió múltiples impactos. Sus tres nietas de edad, quienes viajaban con ella, también resultaron heridas por esquirlas y fragmentos de cristal, aunque sus lesiones serían menores.