Atacan a tiros a madre buscadora cuando viajaba con sus tres nietas en Culiacán

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Atacan a tiros a madre buscadora cuando viajaba con sus tres nietas en Culiacán
    Alma Rosa Roja Medina del colectivo Voces Unidas X

Alma Rosa Roja Medina fue atacada en Culiacán junto a sus tres nietas por hombres armados mientas transitaba en su vehículo

Este sábado 29 de agosto, Alma Rosa Rojo Medina, integrante del colectivo Voces Unidas, fue atacada en Culiacán Sinaloa por sujetos armados mientras viajaba en su vehículo junto a sus tres nietas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/balaceras-y-enfrentamientos-se-registran-en-sinaloa-pese-a-despliegue-militar-BA23107600

Al rededor de las 13:30 horas de este sábado, Alma Rosa Rojo Medina, integrante del colectivo Voces Unidas, fue atacada por sujetos armados mientras circulaba en un vehículo Toyota Yaris blanco por la colonia Estela Ortiz de Toledo al sur poniente de Culiacán.

La madre buscadora resultó herida de bala y el vehículo recibió múltiples impactos. Sus tres nietas de edad, quienes viajaban con ella, también resultaron heridas por esquirlas y fragmentos de cristal, aunque sus lesiones serían menores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/han-sido-localizados-13-mil-625-desaparecidos-en-un-ano-segob-ME23140378

Sus vecinos pudieron resguardarla hasta que llegaran los paramédicos para atenderla.

Hasta el momento se desconoce su estado de salud y no se ha informado quiénes fueron los responsables del atentado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Atentados
Armas de fuego

Localizaciones


Culiacán
Sinaloa

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Mi precioso

Mi precioso
true

La polarización política está dañando gravemente a México
La FGR argumentó que de difundir documentos inmersos en la indagatoria se pondría en riesgo el respeto y garantía a los derechos humanos de las personas involucradas.

Reserva la FGR por 5 años información sobre ‘El Jando’, el piloto que trasladó a ‘El Mayo’ a EU
Si no realizas el registro dentro del plazo establecido, tu línea podría ser suspendida.

¿Tu celular termina en 1?... Así puedes registrar tu línea paso a paso
Imprimir las etiquetas en papel adhesivo facilita el proceso de forrado de libros y cuadernos previo al regreso a clases.

Regreso a clase: ¿Cómo generar etiquetas para los cuadernos con IA en 3 sencillos pasos?
Sí te cuesta más trabajo realizar actividades cotidianas es un dato clave para la consulta médica. FOTO: CORTESÍA

Falta de aire al subir escaleras: cuándo puede ser una señal del corazón

Infonavit puede devolver pagos en exceso a trabajadores con créditos liquidados. Conoce cómo revisar tu saldo a favor y solicitar el dinero en 2026.

Infonavit te regresa dinero... Conoce cómo solicitar la devolución de pagos en exceso en septiembre 2026
El mexicano conectó un jonrón y dos dobles con Las Vegas, elevando su producción de 2026 a 16 cuadrangulares y 102 carreras impulsadas.

El mexicano Joey Meneses sigue destrozando la Triple-A, pero se le niegan las Grandes Ligas