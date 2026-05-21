No ha dado EU pruebas sobre Rubén Rocha: SRE

“Respecto de la nota diplomática que enviamos respecto a estas solicitudes de extradición, no hemos recibido aún una respuesta, ya lo estaremos informando más adelante”, dijo el secretario de Relaciones Exteriores.

El canciller Roberto Velasco indicó que Estados Unidos aún no ha presentado pruebas ante las acusaciones contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otras personas relacionadas con la delincuencia.

En conferencia de prensa en la Cancillería junto a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Callas, el canciller Velasco reconoció el beneplácito de Estados Unidos a Roberto Lazzeri como embajador de México.

DESCONOCE INVESTIGACIÓN A CONSULADOS

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también desconoció si hay una investigación a los consulados de México en Estados Unidos, después de que lo informó CBS ante actos políticos realizados por militantes de Morena.

“Mantenemos un diálogo con el Departamento de Estado, no tenemos en este momento información de que haya un proceso respecto de los consulados, más allá de lo que se vio en los medios de comunicación.

“Nuestros consulados realizan una labor extraordinaria de apoyo a nuestra comunidad, no participan en actividades políticas que tengan que ver con Estados Unidos, eso es muy claro”, dijo.

Sobre el beneplácito a Lazzeri, indicó que continuará el trámite en el Senado: “Esperamos que esté pronto en Estados Unidos. Por supuesto que el embajador designado, si así lo ratifica el senado de la República, tendrá la encomienda de trabajar en materia de comercio, de trabajar en materia de la relación que tenemos también sobre migración, por supuesto también en materia de seguridad”.

Insistió el secretario de Relaciones Exteriores en el respeto a la integridad territorial y la soberanía; el respeto y la confianza mutua; responsabilidad compartida y diferenciada; y la cooperación sin subordinación.

Destacó que con la administración de Donald Trump se está profundizando la relación y descartó que la firma del Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea tenga implicaciones por parte de Estados Unidos.

“No es algo que veamos tenga un impacto en la relación con Estados Unidos”, dijo.

El titular de la SRE refirió que aún no se sabe quién asistirá a la inauguración de la Copa FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México, en representación de Donald Trump.