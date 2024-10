‘No se revisó previamente’... Claudia Sheinbaum asegura que error no invalida la reforma al Poder Judicial

La reforma que reforma la iniciativa que reforma al Poder Judicial no pone en peligro... la reforma, aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum en su ‘mañanera’ de este miércoles 9 de octubre.

“Por lo que me comentó hoy Ernestina Godoy (consejera jurídica de la Presidencia), no implica ninguna invalidez de la propia reforma ni la elección de los jueces así como esta. Es un caso donde los tiempos no concuerdan en una y otra situación”, dijo en su conferencia matutina.