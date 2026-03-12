Ciclista se salva de caer a un barranco mientras grababa un video de su trayecto en bici

La influencer y ciclista de montaña española, Cecilia Sopeña, compartió en redes sociales el terrorífico momento que vivió, tras casi caer al acantilado durante un trayecto. El momento, que quedó registrado gracias a la cámara 360° de la bicicleta, con la cual Sopeña iba grabando el recorrido, fue publicado por la misma influencer como post colaborativo entre sus múltiples cuentas de Instagram. TE PUEDE INTERESAR: XV Años de Mafer: ¿Qué sabemos de la fiesta viral con J Balvin, Belinda y Galilea Montijo en Tabasco? En el video se ve el momento en el que la mujer se resbala y junto con la bicicleta, desliza al borde de la montaña. Sopeña iba acompañada de su perrita, a quien se le observa correr inmediatamente a la orilla del acantilado para auxiliarla.

La influencer, quien comparte principalmente contenido de ciclismo de montaña, se encontraba realizando un recorrido como cualquier otro. En el video se aprecia el camino, que está a la orilla de un acantilado con vista al mar. En cuestión de segundos, la mujer tiene un desliz que la hace caer de la bicicleta y se resbala por la orilla de la montaña, sin embargo, logra sostenerse y deja de deslizarse. Rápidamente se ve a su perrita correr hacia ella y bajar la orilla para auxiliarla. Posteriormente, Cecilia Sopeña intenta estabilizar su posición y toma la bicicleta para también poder asegurarla. También se le aprecia revisando su cuerpo, en el cual únicamente quedaron algunos raspones. En las imágenes se le aprecia moviéndose con dificultad y cuidado, y tras varios segundos logra subir unos centímetros y sentarse. Hacia el final del video que compartió, se le escucha hablar de lo alterada que estaba y comenta "primero tengo que dejar de temblar", antes de reincorporarse por completo y regresar al camino original del recorrido. Luego de publicar el video del incidente, el cual ya acumula más de 145 mil "me gusta", Sopeña compartió con sus más de 527 mil seguidores una disculpa pública.

En el video, la influencer pidió perdón a la comunicad ciclista por no llevar casco y no practicar el deporte con más responsabilidad. "En el vídeo anterior aparezco rodando sin casco, y aunque el contexto era una ruta de senderismo con mi perrita en la que llevaba la bici como complemento para moverme más rápido por pista, soy consciente de que la imagen que transmití no fue la correcta. El casco salva vidas, y lo sé perfectamente. Por eso quiero decirlo claro: fue un error y lo siento", escribió Sopeña en su post. Asimismo, agregó que el momento fue "muy fuerte" para ella, y la hizo reflexionar sobre la fragilidad de la vida: "Hoy, más que nunca, valoro profundamente seguir viva".

