Nombran a ‘Catón’ Socio Honorario de Peña Taurina

MONTERREY- El periodista, escritor coahuilense y columnista de El Norte, Armando Fuentes Aguirre “Catón”, fue homenajeado este martes en el Museo de Monterrey por la Peña Taurina “El Toreo”, quien lo nombró como Socio Honorario de la misma.

En los 62 años que tiene de fundación, la peña se ha distinguido como la más serias e importante del norte del país, y por la que han pasado importantes personajes del medio taurino.

”Deseo agradecerles a los taurinos de Monterrey que me hayan hecho el gran honor, que es de los más altos y más grandes honores que en mi vida he recibido, de recibirme como Socio Honorario, al lado de figuras como Conchita Cintrón, Eloy Cavazos, Federico, Garibay, Arnulfo Canales y todos los que a lo largo de la vida de 62 años de la peña han recibido ese honor que, ahora quizá· sin merecerlo, he recibido yo”.

Aficionado a la fiesta brava desde niño, Fuentes Aguirre, quien es además primo de Rubén Aguirre, el popular “Profesor Jirafales”, quien fue aficionado, cronista taurino y actor, comentó como se afición desde pequeño.

”Desde los siete años de edad de los 87 que tengo, 80 los he dedicado a esa afición de la tauromaquia. De la mano de mi padre iba yo a la antigua plaza de Guadalupe, de Saltillo, construida en su totalidad de adobe y luego en la plaza de toros que llevó el nombre del maestro ‘Armilla’, hecha esta toda de madera.

Ahí vi a las grandes figuras del toreo, vi al propia Armilla, a Calesero, a Alfredo Leal, a Joselito Huerta, a todas aquellas grandes figuras que hicieron de la tauromaquia mexicana un orgullo para nuestro país”.

Ante una gran entrada en el patio central del Museo de Monterrey, antiguo Palacio Municipal, se llevó a cabo la sesión solemne de la peña en la que también hubo poesía de Gerardo Diego, interpretadas por el maestro Juan Alanís y música, a cargo de la Banda Municipal de Cadereyta que interpretó pasos dobles.