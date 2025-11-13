Nombran a ‘Catón’ Socio Honorario de Peña Taurina
Armando Fuentes Aguirre recibió un homenaje en el Museo de Monterrey por la Peña Taurina “El Toreo”
MONTERREY- El periodista, escritor coahuilense y columnista de El Norte, Armando Fuentes Aguirre “Catón”, fue homenajeado este martes en el Museo de Monterrey por la Peña Taurina “El Toreo”, quien lo nombró como Socio Honorario de la misma.
En los 62 años que tiene de fundación, la peña se ha distinguido como la más serias e importante del norte del país, y por la que han pasado importantes personajes del medio taurino.
”Deseo agradecerles a los taurinos de Monterrey que me hayan hecho el gran honor, que es de los más altos y más grandes honores que en mi vida he recibido, de recibirme como Socio Honorario, al lado de figuras como Conchita Cintrón, Eloy Cavazos, Federico, Garibay, Arnulfo Canales y todos los que a lo largo de la vida de 62 años de la peña han recibido ese honor que, ahora quizá· sin merecerlo, he recibido yo”.
Aficionado a la fiesta brava desde niño, Fuentes Aguirre, quien es además primo de Rubén Aguirre, el popular “Profesor Jirafales”, quien fue aficionado, cronista taurino y actor, comentó como se afición desde pequeño.
”Desde los siete años de edad de los 87 que tengo, 80 los he dedicado a esa afición de la tauromaquia. De la mano de mi padre iba yo a la antigua plaza de Guadalupe, de Saltillo, construida en su totalidad de adobe y luego en la plaza de toros que llevó el nombre del maestro ‘Armilla’, hecha esta toda de madera.
Ahí vi a las grandes figuras del toreo, vi al propia Armilla, a Calesero, a Alfredo Leal, a Joselito Huerta, a todas aquellas grandes figuras que hicieron de la tauromaquia mexicana un orgullo para nuestro país”.
Ante una gran entrada en el patio central del Museo de Monterrey, antiguo Palacio Municipal, se llevó a cabo la sesión solemne de la peña en la que también hubo poesía de Gerardo Diego, interpretadas por el maestro Juan Alanís y música, a cargo de la Banda Municipal de Cadereyta que interpretó pasos dobles.
En su mensaje, Fuentes Aguirre dejó clara su postura de defensa sobre la fiesta brava.
”La fiesta no debe desaparecer por su importancia cultural y artística y el hecho de que la fiesta despareciera, significaría la desaparición de una de las criaturas más bellas y más majestuosas de la naturaleza, como es el toro de lidia.
Sostuve la idea de que para que el toro viva, el toro debe morir, porque su naturaleza es la embestida, no hay otra razón de ser para ese precioso animal. Entonces, conservar la fiesta es conservar esa especie.
La fiesta está siendo atacada, pero por, sobre todo, porque no se conoce su hondura, la profunda poesía que hay en ella, el arte, que consiste en la presencia de la muerte.
La tauromaquia es el único arte que se practica en presencia de la muerte y por eso los poetas como Gerardo Diego, como García Lorca, la han valorado y la han cantado en hermosísimos poemas. Por eso, la pintura y la música van con la fiesta y por eso en muchos países es considerada patrimonio nacional.
Es una pena que la fiesta este siendo atacada, porque esos ataques provienen de la falta de conocimiento y de la sobra de mala fe, muchas veces”.
Lamentó que en su tierra natral, Saltillo, la plaza de toros que dejó de funcionar desde hace diez años por cuestiones políticas, esté siendo derrumbada.
“Para mi ha sido una pena que en la tierra que vio nacer a don Fermín Espinosa ‘Armillita’, uno de los toreros más grandes que han existido, el toreo haya sido prohibido y ni siquiera por razones animalistas, sino por mera política.
Es una pena que la fiesta en saltillo y en Coahuila haya sufrido ese ataque artero que nos ha privado a los aficionados y ha atentado contra nuestra libertad”.
En su residencia en Saltillo, donde también se ubica la estación Radio Concierto, Fuentes Aguirre dedica un espacio al maestro de Saltillo.
”Los saltillenses llevamos al maestro Armilla como un icono de la fiesta. En un mural de la casa de Radio Concierto, hice poner ocho figuras de personas nacidas en Saltillo y que han trascendido las fronteras de México y entre ellas está el maestro Armilla realizando la peligrosa suerte de su invención que se llama ‘la saltilleras’.
Ahí aparece el maestro Armilla como uno de los grandes personajes que Saltillo ha dado al mundo de la torería”.
Por ˙último, y sobre la falta de figuras en México, el célebre “Catón”, mostró la esperanza de que pronto surgir· alguno.
”Yo pienso que surgirán tarde o temprano. La tauromaquia tiene ahora dos gigantes que son, Morante de la Puebla y Roca Rey y así como han surgido ellos, surgirán en nuestro país y en otros donde la tauromaquia se practica, nuevas figuras”, finalizó.
Por Martín Banda, Agencia Reforma.