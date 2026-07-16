Nuevo León analiza uso de celulares en planteles educativos, tras casos de retos virales

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    Nuevo León analiza uso de celulares en planteles educativos, tras casos de retos virales
    El secretario de Educación, Juan Paura afirmó que se realizarán mesas de trabajo para abordar el tema Foto: cortesía

Ante las amenzas de tiroteos en áreas públicas de los planteles, la Secretaría de Educación analiza la reglamentación

MONTERREY, NL.- Luego de la ola de amenazas de tiroteos por un reto viral, la Secretaría de Educación de Nuevo León analiza reglamentar el uso de aparatos celulares en planteles educativos de la entidad.

El titular de la dependencia, Juan Paura mencionó que se realizarán mesas de trabajo sobre el tema que estaría contemplado en una nueva normatividad derivada de la nueva Ley de Educación.

“Ese es un tema que estamos ahorita en análisis en el establecimiento de una nueva normatividad derivado de la nueva Ley de Educación, ya lo vamos a tener que hacer, la regulación de si sí o sí no ya lo vamos a tener que llevar a cabo”, mencionó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/continuan-amenazas-de-tiroteo-en-escuelas-de-coahuila-se-registra-nuevo-caso-en-colegio-san-jose-LJ21285248

Dijo que es importante el control porque ante los retos virales los alumnos fotografían o difunden las amenazas.

“El control que debemos tener establecido al momento de permitir o no permitir el acceso a los alumnos con sus medios electrónicos eso es muy importante porque muchas de las veces propicia que este tipo de amenazas son fotografiadas por ellos o difundidas dentro de los planteles”, explicó.

Apuntó que se ha trabajado con el personal docente y directivo en ese control que se debe tener y la nueva Ley de Educación va a reglamentar la forma en que se va a proceder al respecto.

En Nuevo León desde el pasado mes de abril se recibieron una serie de amenazas de tiroteos sobre todo en pintas realizadas en el área de sanitarios de los planteles educativos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/amenaza-de-tiroteo-en-secundaria-moviliza-a-policias-de-monterrey-BK20197336

Estableció que por fortuna no hubo consecuencias y se atendieron cada uno de los casos que se presentaron.

“Entendimos de acuerdo con nuestro personal experto del área de Seguridad de la propia Secretaría de Educación que se trataba muchas de las veces de consecuencia de lo que se estaba presentando en las redes sociales y de aspectos de novedad”, compartió el funcionario estatal

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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