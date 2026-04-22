Amenaza de tiroteo en secundaria moviliza a policías de Monterrey
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
En los baños del plantel educativo se encontró un escrito en el que decía “No vengam, el lunes 27, habrá tiroteo”
MONTERREY, NL.- El hallazgo de un mensaje en el cual se advertía de un tiroteo movilizó a elementos policiacos a una secundaria en Monterrey, Nuevo León, este miércoles.
Los hechos se registraron en la escuela secundaria número 19 ‘Jesús Cantú Leal’ que se ubica en la calle Francisco Mejía y Mariano Morlette en la colonia Florida II.
“No vengan, el lunes 27, habrá tiroteo”, adevertía el mensaje que fue hallado en el área de sanitarios del plantel educativo.
Tras el hallazgo, la directora del plantel realizó el reporte a las autoridades por lo que policías municipales se trasladaron al lugar para verificar la zona y descartar riesgos, además de iniciar las investigaciones para dar con el autor o autores del mensaje.
Fuentes de la secretaría de Seguridad Pública confirmaron la movilización luego del hallazgo del escrito amenazante.