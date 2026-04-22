Amenaza de tiroteo en secundaria moviliza a policías de Monterrey

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 22 abril 2026
    Amenaza de tiroteo en secundaria moviliza a policías de Monterrey
    Elementos de la policía de Monterrey se trasladaron al plantel educativo ante el reporte de la directora de la institución CORTESÍA

En los baños del plantel educativo se encontró un escrito en el que decía “No vengam, el lunes 27, habrá tiroteo”

MONTERREY, NL.- El hallazgo de un mensaje en el cual se advertía de un tiroteo movilizó a elementos policiacos a una secundaria en Monterrey, Nuevo León, este miércoles.

Los hechos se registraron en la escuela secundaria número 19 ‘Jesús Cantú Leal’ que se ubica en la calle Francisco Mejía y Mariano Morlette en la colonia Florida II.

https://vanguardia.com.mx/noticias/alerta-en-escuelas-de-hidalgo-y-sonora-por-trend-de-tiroteo-que-circula-en-redes-sociales-CG20154688

“No vengan, el lunes 27, habrá tiroteo”, adevertía el mensaje que fue hallado en el área de sanitarios del plantel educativo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/amenaza-de-tiroteo-causa-alarma-en-secundaria-de-nuevo-leon-GG20151340

Tras el hallazgo, la directora del plantel realizó el reporte a las autoridades por lo que policías municipales se trasladaron al lugar para verificar la zona y descartar riesgos, además de iniciar las investigaciones para dar con el autor o autores del mensaje.

Fuentes de la secretaría de Seguridad Pública confirmaron la movilización luego del hallazgo del escrito amenazante.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Escuelas
tiroteos

Localizaciones


Monterrey
Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Escudo de las Américas y de Chihuahua

Escudo de las Américas y de Chihuahua
true

Presidenta Sheinbaum, ¿no se mordió la lengua al hablar de democracia?
Los cuerpos de la víctima y del agresor fueron trasladados al Semefo en Texcoco, donde se realizaron necropsias tras el ataque en Teotihuacán

Entregan cuerpo de turista canadiense tras ataque en Teotihuacán; agresor también es reclamado por familiares
La SEP evalúa suspender clases durante el Mundial en días clave y analiza opciones como clases virtuales sin afectar el calendario escolar.

SEP analiza suspender clases durante el Mundial 2026
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Ingresa nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Tener una CURP certificada se ha vuelto un requisito clave para realizar trámites en México.

Cómo corregir tu CURP y cómo hacer que esté certificada: guía paso a paso

Kumbia 4 Ever estrena “Chiquiti Bom”, tema con ritmo urbano que busca encender el ambiente rumbo al Mundial de Fútbol 2026

Pone Kumbia 4 Ever el ambiente mundialista con “Chiquiti Bom”
Entrenadores y deportistas acompañaron la ceremonia organizada por el INEDEC y la Secretaría de Educación.

Coahuila abanderó a su delegación para la Olimpiada Nacional CONADE 2026 con 635 atletas