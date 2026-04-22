Amenaza de tiroteo en secundaria moviliza a policías de Monterrey

MONTERREY, NL.- El hallazgo de un mensaje en el cual se advertía de un tiroteo movilizó a elementos policiacos a una secundaria en Monterrey, Nuevo León, este miércoles.

Los hechos se registraron en la escuela secundaria número 19 ‘Jesús Cantú Leal’ que se ubica en la calle Francisco Mejía y Mariano Morlette en la colonia Florida II.