Nuevo León confirma 18 casos de sarampión; descarta por ahora uso obligatorio de cubrebocas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 12 febrero 2026
    Nuevo León confirma 18 casos de sarampión; descarta por ahora uso obligatorio de cubrebocas
    La Secretaría de Salud de Nuevo León tiene registrados, en la entidad, 18 casos de sarampión. VANGUARDIA

La titular de Salud estatal dijo que solo se han recomendado el uso del cubrebocas para personas con síntomas de sarampión los cuales son muy parecidos a los de la influenza

Monterrey, Nuevo León.- Al corte de este jueves, la Secretaría de Salud de Nuevo León tiene registrados, en la entidad, 18 casos de sarampión; sin embargo, descartó el uso obligatorio del cubrebocas, ya que la principal fuente de bloqueo de la enfermedad es la vacunación.

En entrevista con medios de comunicación, la titular de Salud en el estado, Alma Rosa Marroquín, expuso que esta medida no se ha considerado como en otras entidades de la República.

TE PUEDE INTERESAR: Sarampión: Cuánto tarda en manifestarse la enfermedad tras el contagio

“En Nuevo León no estamos en esa situación, entiendo que algunas entidades han tomado esa medida; sin embargo, la estrategia más importante es la vacunación”, expuso.

Mencionó que en Nuevo León se han registrado 18 casos del virus, los cuales han sido aislados y no han logrado generar un brote.

“Estos 18 casos no han logrado una dispersión del virus, no han logrado generar brotes, han sido casos aislados”, afirmó.

Insistió en que la mejor medida para contener el sarampión es la vacunación.

“Una persona puede contagiar hasta 18, pero sí esos 18, 17 están vacunados, pues solo se va a contagiar uno”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Si ya tengo mis dos vacunas contra el sarampión, ¿puedo volver a vacunarme?

La funcionaria estatal dijo que solo se han recomendado el uso del cubrebocas para personas con síntomas de sarampión los cuales son muy parecidos a los de la influenza.

“Hemos hecho o realizado algunas recomendaciones sobre todo para personas con enfermedades respiratorias porque en un inicio el sarampión se comporta como una enfermedad respiratoria parecida a la influenza”, puntualizó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cubrebocas
Sarampión

Organizaciones


Secretaría de Salud

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Los superiores estatutos familiares

Los superiores estatutos familiares
true

No se puede ser Presidenta a medias
Profepa llamó a no comprar colibríes ni amuletos con estas aves durante San Valentín y recordó que su captura ilegal amenaza especies protegidas y afecta los ecosistemas.

Profepa alerta por tráfico de colibríes previo al 14 de febrero; llama a evitar su compra y uso en ‘amarres’
Un hombre saltó con paracaídas desde el Rooftop Bar 360 del Hotel Riu Guadalajara, pese a que no tenía autorización.

Hombre salta en paracaídas desde el Rooftop Bar 360 de hotel en Guadalajara; clausuran lugar (video)
Se registró un alza de reportes por una presunta página fraudulenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Usuarios detectan presunta página fraudulenta de la SRE para tramitar el pasaporte mexicano
La SSC llamó a verificar tiendas en línea y evitar pagos en plataformas no confiables ante el aumento de fraudes por el 14 de febrero.

SSC CDMX alerta por fraudes en compras en línea por el Día del Amor y la Amistad
Marc Anthony rompe el silencio sobre polémica en boda de Brooklyn Beckham

Marc Anthony rompe el silencio sobre polémica en boda de Brooklyn Beckham
La actividad continuará la próxima semana en la unidad deportiva “Venustiano Carranza”.

Más de 40 boxeadores participarán en la segunda fecha de Auténticos Novatos