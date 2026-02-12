Nuevo León confirma 18 casos de sarampión; descarta por ahora uso obligatorio de cubrebocas

Monterrey, Nuevo León.- Al corte de este jueves, la Secretaría de Salud de Nuevo León tiene registrados, en la entidad, 18 casos de sarampión; sin embargo, descartó el uso obligatorio del cubrebocas, ya que la principal fuente de bloqueo de la enfermedad es la vacunación.

En entrevista con medios de comunicación, la titular de Salud en el estado, Alma Rosa Marroquín, expuso que esta medida no se ha considerado como en otras entidades de la República.

TE PUEDE INTERESAR: Sarampión: Cuánto tarda en manifestarse la enfermedad tras el contagio

“En Nuevo León no estamos en esa situación, entiendo que algunas entidades han tomado esa medida; sin embargo, la estrategia más importante es la vacunación”, expuso.

Mencionó que en Nuevo León se han registrado 18 casos del virus, los cuales han sido aislados y no han logrado generar un brote.

“Estos 18 casos no han logrado una dispersión del virus, no han logrado generar brotes, han sido casos aislados”, afirmó.

Insistió en que la mejor medida para contener el sarampión es la vacunación.

“Una persona puede contagiar hasta 18, pero sí esos 18, 17 están vacunados, pues solo se va a contagiar uno”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Si ya tengo mis dos vacunas contra el sarampión, ¿puedo volver a vacunarme?

La funcionaria estatal dijo que solo se han recomendado el uso del cubrebocas para personas con síntomas de sarampión los cuales son muy parecidos a los de la influenza.

“Hemos hecho o realizado algunas recomendaciones sobre todo para personas con enfermedades respiratorias porque en un inicio el sarampión se comporta como una enfermedad respiratoria parecida a la influenza”, puntualizó.