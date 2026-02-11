Si ya tengo mis dos vacunas contra el sarampión, ¿puedo volver a vacunarme?

Actualmente, México es el epicentro de un importante brote de sarampión, que hasta el 11 de febrero cuenta con 9 mil 187 casos acumulados en 32 estados y 633 municipios. Por lo que la Secretaría de Salud ha implementado una campaña de vacunación para la población en general, con la instalación de módulos en diferentes puntos estratégicos. Sin embargo, se han generado dudas en cuanto a la aplicación de la vacuna, ya que no recuerdan o han pasado muchos años de haberse inoculado, por lo que volverse a aplicar la vacuna o no está en su indecisión al acudir a los centros de salud y clínicas. TE PUEDE INTERESAR: Sarampión cobra su primera muerte en CDMX; suman 28 fallecidos en el país ¿ME HARÁ DAÑO SI VUELVO A VACUNARME? En caso de no tener la certeza de haber recibido las dos dosis, es decir contar con un esquema completo, el recibir una adicional de la vacuna contra el sarampión generalmente no causa daño. Según la Organización Mundial de la Salud, las vacunas contra el sarampión, como la triple viral (sarampión, rubéola y paperas), tienen un perfil de seguridad alto; por lo que si una persona recibe una dosis extra por error o por precaución, los efectos secundarios suelen limitarse a molestias leves, como dolor en el lugar de la inyección o fiebre baja. Esto es respaldado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que junto a la OMS, indican que no existe riesgo significativo asociado a la revacunación inadvertida contra el sarampión, ya que los efectos adversos son poco frecuentes.

¿QUIÉN SÍ Y QUIÉN NO PUEDE VACUNARSE? Pese a que, como ya lo mencionamos, una dosis extra no causa daños a la salud, pero es importante saber si entramos en los grupos de población que por su edad, historial de vacunación y posible exposición, es recomendable o no la inoculación. La Secretaría de Salud explicó que dependiendo del año en que naciste te resolverá esta duda. -Si naciste antes de 1957, se considera que fueron inmunizados de forma natural, por lo que no es necesario vacunarse; salvo que trabajen en salud o viajen a zonas con brotes, donde puede requerirse vacunación. - Si naciste entre 1957 y 1970, hasta antes de 1973, es posible que hayan recibido solo una dosis o ninguna, según la política de vacunación vigente en su infancia, así como que es probable que tenga inmunidad natural al estar expuestas al sarampión. No es necesario vacunarse, aunque se recomienda revisar el carnet de vacunación y, en caso de duda, consultar con un centro de salud y puede indicarse una dosis de refuerzo. - Si naciste entre 1974 y 1989, debes tener dos dosis documentadas de vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas), aplicadas después del primer año de vida y separadas por al menos cuatro semanas; aunque, si no hay constancia, se aconseja completar el esquema. - Si naciste entre 1990 y 2006, pero te dio sarampión, es muy probable que no fuera, debido a su baja circulación. Si cuentas con dos dosis, no es necesario la inoculación, pero en caso de no tener constancia, debes vacunarte. - Niños nacidos después de 2006, la primera dosis se aplica al cumplir un año y la segunda, entre los 4 y 6 años. Concluyendo, en este momento la vacuna se aplica a: niñas y niños de seis meses a nueve años; así como adolescentes desde los 10 años y personas adultas hasta 49 años que no cuenten con esquemas completos de vacunación o no recuerden si fueron vacunados anteriormente. Antes de inocularse es indispensable consultar primero al médico en caso de padecer alergias graves a la vacuna, mujeres embarazadas, pacientes con el sistema inmunológico debilitado, antecedentes de sangrados, transfusiones recientes o quienes hayan recibido otras vacunas en las últimas semanas; así como hay recomendaciones especiales para quienes tienen antecedentes de convulsiones o consumen ciertos medicamentos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Sarampión y varicela?... estas son las diferencias, síntomas, formas de contagio y vacunación ¿QUÉ ES EL SARAMPIÓN Y CÓMO SE TRANSMITE? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una de las principales causas de muerte entre niños a nivel global. Se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa que puede adquirirse a cualquier edad, incluso en la vida adulta, si no se padeció en la infancia o no se cuenta con vacunación. El virus se transmite a través de gotitas invisibles que salen de la nariz y la boca de las personas infectadas, ya sea por contacto directo o por el aire. Entre los síntomas más comunes se encuentran: - Fiebre de al menos tres días.

- Tos persistente.

- Escurrimiento nasal.

- Conjuntivitis o enrojecimiento de los ojos.

- Erupción cutánea. La fiebre puede alcanzar hasta los 40 grados Celsius y, en personas con sistemas inmunológicos debilitados, existe el riesgo de desarrollar complicaciones como neumonía. No existe un tratamiento específico para el sarampión. La mayoría de los pacientes sin complicaciones se recupera con reposo y tratamiento de apoyo, mientras que los casos graves requieren atención médica conforme a las complicaciones que se presenten. En caso de que una persona tenga la certeza de haber padecido sarampión durante la infancia o adolescencia, no es necesario vacunarse. La vacuna puede solicitarse en las clínicas del IMSS, ISSSTE, centros de Salud y módulos establecidos por las Secretarías de Salud Estatales presentando la cartilla de vacunación. Las autoridades recuerdan que no debe aplicarse durante el primer trimestre del embarazo.

¿DÓNDE ME VACUNO? Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, los titulares del sector salud dieron a conocer las acciones que integran la estrategia nacional de atención al sarampión, entre ellas la creación de un portal web para localizar puntos de vacunación activos en el país. El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, explicó que la plataforma “¿Dónde me vacuno?” permite consultar la ubicación de más de 21 mil módulos disponibles para aplicar la vacuna contra el sarampión. La intención es facilitar el acceso a la inmunización, reducir barreras de información y reforzar la cobertura, especialmente en regiones donde se han detectado más contagios o esquemas incompletos. TE PUEDE INTERESAR: ¿Dónde me vacuno contra el sarampión en México?... aquí puedes ubicar tu módulo por estado y municipio