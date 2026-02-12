$!Sarampión: Cuánto tarda en manifestarse la enfermedad tras el contagio

La vacunación es la única herramienta eficaz para prevenir brotes de sarampión, pero en México las coberturas no han sido suficientes en los últimos años lo que mantiene a una parte de la población en riesgo, advirtió la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La institución alertó que “en los últimos 15 años, las coberturas de vacunación no han alcanzado los niveles óptimos”, lo que deja a niños y jóvenes vulnerables ante una enfermedad altamente contagiosa. TE PUEDE INTERESAR: Si ya tengo mis dos vacunas contra el sarampión, ¿puedo volver a vacunarme? De acuerdo con The Lancet Infectious Diseases, la inmunización es clave para contener la propagación del virus. En el país, la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, se aplica de manera sistemática; sin embargo, la UNAM recomendó reforzar la vigilancia y acudir a los servicios de salud para completar los esquemas SR si es necesario. EL SARAMPIÓN COMO UNA AMENAZA A LA POBLACIÓN... CUÁNTO TARDA EN MANIFESTARSE TRAS EL CONTAGIO El sarampión sigue siendo una amenaza vigente debido a su facilidad de transmisión. Según la UNAM, el virus se propaga por contacto directo con gotículas de saliva y moco expulsadas al toser, estornudar o hablar, lo que incrementa el riesgo de contagio en espacios cerrados y concurridos. Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos estiman que esta enfermedad causa hasta 136 mil muertes al año en el mundo, siendo la población infantil la más afectada. Aunque en México el último brote se registró en 2020 con 196 casos, la UNAM subraya que la movilidad internacional eleva el riesgo de contagios importados. Otro factor crítico es que el virus puede transmitirse incluso antes de que se manifiesten los síntomas visibles. La Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM indica que el periodo de incubación va de siete a 21 días, con un promedio de 10 días, y que la persona infectada puede contagiar desde cuatro días antes de la aparición del exantema y hasta cuatro días después.

TE PUEDE INTERESAR: Sarampión: señales tempranas que no debes ignorar CUÁNTO TARDA EN MANIFESTARSE EL SARAMPIÓN TRAS EL CONTAGIO Según la Clínica Mayo (Mayo Clinic), los primeros síntomas suelen confundirse con un resfriado común e incluyen fiebre, tos, estornudos, lagrimeo y congestión nasal. Días más tarde aparece el exantema característico, que dura entre cuatro y siete días antes de iniciar la descamación. La UNAM advierte que los casos son más frecuentes al final del invierno y al inicio de la primavera, por lo que el monitoreo debe intensificarse en los primeros meses del año. Además, señala que las complicaciones graves ocurren con mayor frecuencia en menores de seis años y en personas inmunocomprometidas, con posibles daños en oídos —que pueden causar sordera—, pulmones —como neumonía— y, en casos menos comunes, encefalitis, una inflamación cerebral potencialmente mortal. ¿QUIÉN SÍ Y QUIÉN NO PUEDE VACUNARSE? Pese a que, como ya lo mencionamos, una dosis extra no causa daños a la salud, pero es importante saber si entramos en los grupos de población que por su edad, historial de vacunación y posible exposición, es recomendable o no la inoculación. La Secretaría de Salud explicó que dependiendo del año en que naciste te resolverá esta duda. -Si naciste antes de 1957, se considera que fueron inmunizados de forma natural, por lo que no es necesario vacunarse; salvo que trabajen en salud o viajen a zonas con brotes, donde puede requerirse vacunación.