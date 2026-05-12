Nuevo León mantendrá clases hasta el 8 de julio; respetará ciclo original

Nuevo León finalizará el ciclo escolar 2025-2026, el próximo 8 de julio, de acuerdo con lo que marca el calendario escolar original, y no recortará el periodo por los partidos del Mundial de Fútbol.

‘Va a aplicarse el plazo original. Entonces, estaremos saliendo en Nuevo León el 8 de julio’, afirmó el mandatario estatal.

Agregó que, aunque Nuevo León ha adelantado clases, se va a ajustar al calendario original. A pregunta expresa sobre el tema de la movilidad y las condiciones en la ciudad, explicó que dos de los partidos tocarán en fin de semana.

‘Tuvimos la fortuna de que dos juegos son en fin de semana. El primero es en sábado 14 y luego en domingo, pues no va a haber ningún problema, y los dos juegos entre semana, son ya muy noche; son a las ocho de la noche, entonces vamos a tener toda la disponibilidad de dos a seis de la tarde de agilizar, de meter tránsito’, dijo.

Agregó que para Nuevo León no hay problemas derivados de la celebración del Mundial.

‘Entonces, realmente para Nuevo León, no hay ningún problema con el Mundial; pueden convivir perfectamente y darle todo el valor y prioridad a la educación, como también lo va a tener el Mundial a las ocho de la noche que sean los juegos’, puntualizó.

Originalmente, el mandatario estatal la semana pasada había anunciado que solicitaría a la SEP federal terminar las clases el 19 de junio; sin embargo, tras las críticas, reviró en el tema.

La SEP causó controversia a nivel nacional cuando anunció que el ciclo escolar se recortaba hasta el 5 de junio.