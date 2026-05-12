Nuevo León mantendrá clases hasta el 8 de julio; respetará ciclo original

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    Nuevo León mantendrá clases hasta el 8 de julio; respetará ciclo original
    ¿Habrá cambios en el ciclo escolar de Nuevo León, sede de la Copa Mundial? Vanguardia

El mandatario del estado, Samuel García, anunció que no habrá recorte del calendario por los partidos del Mundial

Nuevo León finalizará el ciclo escolar 2025-2026, el próximo 8 de julio, de acuerdo con lo que marca el calendario escolar original, y no recortará el periodo por los partidos del Mundial de Fútbol.

Va a aplicarse el plazo original. Entonces, estaremos saliendo en Nuevo León el 8 de julio’, afirmó el mandatario estatal.

Agregó que, aunque Nuevo León ha adelantado clases, se va a ajustar al calendario original. A pregunta expresa sobre el tema de la movilidad y las condiciones en la ciudad, explicó que dos de los partidos tocarán en fin de semana.

Tuvimos la fortuna de que dos juegos son en fin de semana. El primero es en sábado 14 y luego en domingo, pues no va a haber ningún problema, y los dos juegos entre semana, son ya muy noche; son a las ocho de la noche, entonces vamos a tener toda la disponibilidad de dos a seis de la tarde de agilizar, de meter tránsito’, dijo.

Agregó que para Nuevo León no hay problemas derivados de la celebración del Mundial.

Entonces, realmente para Nuevo León, no hay ningún problema con el Mundial; pueden convivir perfectamente y darle todo el valor y prioridad a la educación, como también lo va a tener el Mundial a las ocho de la noche que sean los juegos’, puntualizó.

Originalmente, el mandatario estatal la semana pasada había anunciado que solicitaría a la SEP federal terminar las clases el 19 de junio; sin embargo, tras las críticas, reviró en el tema.

La SEP causó controversia a nivel nacional cuando anunció que el ciclo escolar se recortaba hasta el 5 de junio.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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