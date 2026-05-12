Calendario de la SEP... ¿Cuáles estados pueden modificarlo por condiciones climáticas extremas?

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    Calendario de la SEP... ¿Cuáles estados pueden modificarlo por condiciones climáticas extremas?
    La SEP mantendrá el calendario escolar 2025-2026 en todo México con cierre oficial el 15 de julio. Sin embargo, algunas entidades podrán solicitar ajustes regionales debido a temperaturas extremas o por la organización del Mundial de Futbol 2026. VANGUARDIA/ARCHIVO

La SEP confirmó que el ciclo escolar 2025-2026 terminará el 15 de julio, aunque algunos estados podrán modificar fechas por calor extremo o logística del Mundial 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el calendario escolar 2025-2026 seguirá vigente a nivel nacional y que el ciclo concluirá oficialmente el próximo 15 de julio de 2026. La decisión pone fin a semanas de especulación sobre posibles cambios anticipados en las fechas de salida para estudiantes y docentes.

El anuncio fue realizado por el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, luego de los acuerdos alcanzados durante la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, mejor conocido como CONAEDU. Ahí se determinó mantener los 185 días efectivos de clases establecidos en el calendario publicado previamente en el Diario Oficial de la Federación.

La discusión sobre posibles modificaciones tomó fuerza después de que surgiera una propuesta para adelantar el fin del ciclo escolar al 5 de junio de 2026. La medida buscaba responder principalmente a dos factores: las altas temperaturas previstas para varias regiones del país y la logística derivada del Mundial de Futbol 2026, que tendrá partidos en territorio mexicano.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sep-da-marcha-atras-a-modificacion-del-calendario-escolar-2025-2026-GG20629906

“Se mantiene el calendario nacional, pero habrá flexibilidad para situaciones extraordinarias”, explicó Mario Delgado durante el anuncio oficial.

LOS ESTADOS QUE PODRÍAN MODIFICAR LAS FECHAS DE CLASES

Aunque la SEP dejó claro que el calendario será el mismo para la mayoría del país, también confirmó que las entidades federativas podrán solicitar adecuaciones regionales cuando existan condiciones excepcionales que afecten el desarrollo normal de las actividades escolares.

Entre los estados con mayores posibilidades de aplicar cambios se encuentran Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, debido a que serán sedes oficiales del Mundial 2026. Las autoridades prevén que el torneo genere ajustes en temas de movilidad, seguridad, transporte y operación urbana.

Además, la SEP contempla que algunos estados del norte y sureste mexicano puedan modificar horarios o fechas ante las intensas olas de calor que suelen registrarse entre mayo y julio. En años recientes, varios planteles han suspendido clases presenciales debido a temperaturas superiores a los 40 grados centígrados.

Las entidades que históricamente han solicitado ajustes por condiciones climáticas son:

· Sonora

· Sinaloa

· Baja California

· Baja California Sur

· Tamaulipas

· Coahuila

· Chihuahua

· Tabasco

· Campeche

· Yucatán

La dependencia federal aclaró que cualquier modificación deberá contar con autorización de las autoridades educativas estatales y garantizar el cumplimiento de los contenidos académicos obligatorios.

EL CALOR EXTREMO YA IMPACTA LAS ESCUELAS EN MÉXICO

Las altas temperaturas se han convertido en uno de los principales desafíos para las escuelas públicas del país. En diversas entidades, directivos y padres de familia han reportado problemas por falta de aire acondicionado, escasez de agua potable y aulas con ventilación insuficiente.

Tan solo durante 2024 y 2025, varios estados implementaron medidas emergentes como reducción de horarios, clases virtuales temporales y suspensión de actividades al aire libre para proteger a estudiantes y maestros de golpes de calor.

Especialistas en educación y protección civil consideran que el fenómeno climático obliga a replantear los calendarios escolares tradicionales, sobre todo en regiones donde el verano inicia antes y las temperaturas alcanzan niveles extremos.

“Las condiciones climáticas ya forman parte de los factores que influyen en la operación escolar”, señalaron autoridades educativas durante las mesas de análisis previas a la definición del calendario.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sep-confirma-adelanto-al-cierre-de-ciclo-escolar-por-el-mundial-2026-ultimo-dia-sera-el-5-de-junio-AD20544150

DATOS CURIOSOS SOBRE EL CALENDARIO ESCOLAR Y EL MUNDIAL 2026

· México será el primer país en organizar tres Copas del Mundo de la FIFA.

· El calendario de la SEP contempla 185 días efectivos de clases para educación básica.

· Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México recibirán partidos oficiales del Mundial 2026.

· En algunos municipios del norte del país las temperaturas escolares han superado los 45 grados durante primavera y verano.

· Varias escuelas públicas en México aún no cuentan con sistemas de climatización suficientes para enfrentar olas de calor extremas.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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