Alista la FGR solicitud de extradición de contralmirante Fernando Farías Laguna

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    Alista la FGR solicitud de extradición de contralmirante Fernando Farías Laguna
    Cabe recordar que tras su detención, el sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, solicitó asilo político a la República Argentina. Captura de pantalla

Fuentes de la Fiscalía reportaron que harán la petición formal a las autoridades argentinas antes del 28 de junio

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) alista la solicitud de extradición a nuestro país del contralmirante Fernando Farías Laguna, luego de que el gobierno de Argentina, encabezado por el derechista Javier Milei, rechazó deportarlo o expulsarlo.

Fuentes de la FGR reportaron que harán la petición formal a las autoridades argentinas antes del 28 de junio, que se vence el plazo para realizar el trámite a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/va-morena-por-juicio-politico-contra-maru-campos-por-caso-de-agentes-de-la-cia-DA20644337

Por el momento, el plazo de 60 días para concretar su traslado para que comparezca ante el juez que lo requiere por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, sigue corriendo.

FARÍAS LAGUNA PIDIÓ ASILO EN ARGENTINA

Cabe recordar que tras su detención, el sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, solicitó asilo político a la República Argentina, al considerar que no hay garantías para un proceso penal justo en su México.

Las fuentes consultadas dejaron en claro que los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, acusados de encabezar una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, no “son chivos expiatorios”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pese-a-acusacion-de-eu-no-se-indaga-a-ruben-rocha-en-mexico-omar-garcia-harfuch-AA20643021

Aseguraron que cuentan con pruebas sólidas y suficientes de su presunta implicación en la red de huachicol fiscal en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Incluso, señalaron que las detenciones realizadas en Nuevo León, relacionadas con Roberto Blanco Cantú, “El Señor de los Buques”, forman parte del esquema de la red de huachicol.

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