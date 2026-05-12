$!Sonora ofrece 500 mil pesos de recompensa por médico acusado de muertes por sueros vitaminados

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió una ficha de búsqueda oficial y ofrece una recompensa de hasta 500 mil pesos para localizar a Jesús Maximiano Verduzco Soto. El médico es señalado por su probable responsabilidad en casos de homicidio culposo derivados de la aplicación de sueros vitaminados que, presuntamente, causaron la muerte de varias personas en la entidad. A través de las redes sociales de la Fiscalía se solicitó información que pueda llevar a dar con el paradero de Verduzco Soto. En la publicación se lee: “A quien proporcione información eficiente, veraz, precisa y oportuna para su captura, conforme al acuerdo 000014/2023”.

JESÚS MAXIMIANO VERDUZCO NO ACUDIÓ A AUDIENCIA JUDICIAL POR CASOS DE MUERTES POR SUEROS VITAMINADOS Hace unos días, autoridades de Sonora señalaron por segunda ocasión que el médico estaba cerca de ser detenido, luego de que incumpliera con una audiencia judicial programada para enfrentar las acusaciones en su contra. La FGJES informó previamente que la audiencia de formulación de imputación no pudo llevarse a cabo debido a que Verduzco Soto no compareció ante la autoridad judicial. “No fue posible llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación programada, debido al incumplimiento de comparecer ante la autoridad judicial. Ante esta circunstancia, corresponderá al juez oral hacer del conocimiento del juez de distrito el incumplimiento procesal, a fin de que dicha autoridad determine lo conducente respecto al juicio de amparo en curso promovido por el señalado”, informó la Fiscalía estatal. Tras este incumplimiento y ante una posible revocación del amparo que mantenía vigente el médico, autoridades estatales y federales desplegaron un nuevo operativo de búsqueda en el que también participa Interpol.

AUTORIDADES HABRÍAN ANTICIPADO SU CAPTURA El pasado 7 de abril, el fiscal de Sonora, Rómulo Salas Chávez, declaró en conferencia de prensa que la captura del médico podría concretarse en cuestión de horas debido a las diligencias realizadas por la corporación. Durante esa misma conferencia, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, señaló que las muertes asociadas al caso presuntamente estarían relacionadas con mezclas de insumos realizadas dentro de las clínicas operadas por el médico y no necesariamente con la calidad de los productos adquiridos. El mandatario estatal indicó que uno de los consultorios ubicados en Hermosillo, así como otro establecimiento en Ciudad Obregón que fueron cateados por las autoridades, operaban bajo procedimientos que calificó como laxos. Según explicó, los llamados sueros vitaminados eran comercializados de manera similar a productos de consumo rápido, pues los pacientes podían incluso solicitar un suero “para llevar”.

EMITEN ALERTAS SANITARIAS TRAS MUERTES POR SUEROS VITAMINADOS Luego de los fallecimientos relacionados con la aplicación de estos tratamientos, distintas instituciones sanitarias emitieron alertas sobre el uso y promoción de sueros vitaminados. Entre ellas se encuentran la Secretaría de Salud de Chiapas y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), que advirtieron sobre los riesgos asociados a este tipo de prácticas. El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Luis Carlos Tarín Villamar, explicó que la aplicación de estos sueros no está prohibida; sin embargo, expresó preocupación por la manera en que algunos establecimientos los promocionan como tratamientos médicos sin respaldo científico. El funcionario señaló que originalmente estos procedimientos surgieron como una práctica para aliviar síntomas de resaca, pero posteriormente algunos negocios comenzaron a promocionarlos como supuestas soluciones para enfermedades complejas.

SEÑALAN PROMOCIÓN DE SUEROS VITAMINADOS SIN RESPALDO CIENTÍFICO Entre los padecimientos para los que algunos establecimientos promocionaban los sueros vitaminados se encuentran cáncer, artritis, diabetes, depresión e incluso tratamientos para pérdida de peso. El doctor Tarín Villamar indicó que este tipo de publicidad puede derivar en prácticas engañosas y charlatanería, debido a la ausencia de evidencia científica que respalde su efectividad. Asimismo, advirtió que no existen estudios médicos que demuestren que estos tratamientos puedan curar enfermedades, por lo que pidió a la población no sustituir la atención médica profesional por procedimientos de este tipo.

FISCALÍA MANTIENE BÚSQUEDA DE JESÚS MAXIMIANO VERDUZCO SOTO ACTIVA La Fiscalía de Sonora mantiene activa la búsqueda de Jesús Maximiano Verduzco Soto y puso a disposición distintos medios de contacto para recibir información relacionada con su paradero. Las autoridades solicitaron a la ciudadanía comunicarse al teléfono (662) 289 8800, extensiones 15340 y 15343, o enviar información al correo electrónico sebusca@fiscalia.sonora.gob.mx. La dependencia reiteró que cualquier dato podría contribuir a localizar al médico, quien continúa prófugo mientras avanzan las investigaciones relacionadas con los fallecimientos reportados en Sonora.

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