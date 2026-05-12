Golpe de autoridad: Florentino Pérez reta a sus críticos y adelanta el futuro del Real Madrid

Florentino Pérez rompió el silencio este martes en una conferencia de prensa cargada de tensión, frases contundentes y definiciones sobre el futuro inmediato del Real Madrid. Lejos de anunciar una salida, como apuntaban algunos rumores en España, el presidente merengue confirmó que no dimitirá y que pidió iniciar el proceso electoral para la Junta Directiva del club blanco. El dirigente fue directo desde el arranque de su comparecencia en la Ciudad Real Madrid: seguirá al frente de la institución y se presentará nuevamente junto con su actual Junta Directiva.

Su argumento central fue que busca “defender los intereses de los socios”, a quienes volvió a señalar como los verdaderos dueños del Real Madrid, una entidad que, según recordó, cuenta con alrededor de 100 mil socios. La conferencia, sin embargo, no sólo giró en torno al proceso electoral. Florentino Pérez también respondió a las versiones sobre su estado de salud y a las informaciones que hablaban de cansancio o posible salida. El presidente negó esos señalamientos, aseguró que se mantiene activo tanto en el Real Madrid como en su empresa y sostuvo que las críticas forman parte de una campaña en su contra aprovechando una temporada sin títulos importantes para el equipo blanco. Uno de los momentos más fuertes llegó cuando Pérez lanzó un mensaje a quienes, según él, buscan influir en la vida interna del club desde fuera. “Me tendrán que echar a tiros”, declaró el presidente, en una frase que rápidamente se convirtió en el foco mediático de la jornada. También invitó a sus críticos a presentarse a las elecciones si desean disputar el control institucional del Real Madrid.

En su defensa de gestión, Florentino recordó que bajo su mandato el Real Madrid ha conquistado 66 títulos entre futbol y baloncesto, incluidos siete títulos europeos de futbol y tres de baloncesto. El dirigente admitió la frustración por una campaña sin grandes trofeos, pero insistió en que el club mantiene una estructura sólida y que su proyecto todavía tiene fuerza para continuar. La rueda de prensa también tocó temas delicados de la actualidad merengue. Pérez restó gravedad a la pelea entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, al considerar que el problema principal fue la filtración del incidente. Sobre el posible regreso de José Mourinho al banquillo, evitó dar detalles y dejó claro que no era el momento para hablar de entrenadores ni de jugadores.

Otro punto de impacto fue el caso Negreira. Florentino Pérez afirmó que el Real Madrid prepara un informe para llevarlo ante la UEFA, al considerar que se trata de uno de los mayores escándalos en la historia del futbol.

Sus palabras también generaron reacción en Barcelona, donde el club catalán analiza posibles acciones legales tras las declaraciones del presidente madridista. Con esta comparecencia, Florentino Pérez convirtió los rumores de salida en una ofensiva institucional. El presidente no sólo negó su renuncia, sino que abrió un nuevo escenario electoral dentro del Real Madrid, marcando el inicio de otra batalla política en el club más ganador de Europa.

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