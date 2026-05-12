Del cine al streaming: Producirá ‘Toretto’ serie de ‘Rápidos y Furiosos’

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    Del cine al streaming: Producirá ‘Toretto’ serie de ‘Rápidos y Furiosos’
    Legado. La franquicia ‘Fast & Furious’ cuenta actualmente con once películas, y está previsto que Fast Forever, la última entrega de la saga, se estrene el 17 de marzo de 2028. FOTO: INTERNET

La saga de películas arrancó en 2001, de donde han surgido 10 cintas además de spin off

Con gran celebración la plataforma Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal, confirmó que está desarrollando oficialmente una serie basada en la franquicia cinematográfica ‘Rápidos y Furiosos’, la cual será producida por uno de sus protagonistas: Vin Diesel.

“La noticia que tengo hoy aquí es que Peacock va a estrenar cuatro series del universo de Fast & Furious”, aseguró el actor a Deadline para confirmar este nuevo proyecto.

Fuentes detallaron a la misma publicación que, hasta el momento, solo una de las series de ‘Fast & Furious’, titulada así originalmente, se encuentra en desarrollo dentro de Peacock, mientras que otras producciones están en distintas fases de desarrollo en Universal Television.

EXPANSIÓN DEL UNIVERSO AL STREAMING

Durante la presentación de NBCUniversal, Vin Diesel profundizó sobre los motivos que llevaron a la franquicia a dar el salto a la pantalla chica.

“Durante la última década, nos hemos dado cuenta de que los fans querían más. Querían que expandiéramos los personajes heredados y sus historias, y el deseo ha sido entrar al espacio televisivo”, expresó el actor.

En la charla Diesel también destacó que la llegada de ejecutivos clave para supervisar tanto el cine como la televisión en Universal le dio la confianza de que la integridad de los personajes permanecerá intacta.

Mike Daniels (Sons of Anarchy) y Wolfe Coleman (Shades of Blue) serán los showrunners y productores ejecutivos de la serie, además de encargarse de escribir el episodio piloto. Por su parte, Vin Diesel fungirá como productor ejecutivo junto con Sam Vincent, a través de One Race.

https://vanguardia.com.mx/show/coahuila-no-tuvo-producciones-cinematograficas-en-2025-revela-imcine-JA20571844

Hasta el momento no se han compartido detalles de la trama, así como la elección del elenco que expandirá la historia de acción.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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