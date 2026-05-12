Del cine al streaming: Producirá ‘Toretto’ serie de ‘Rápidos y Furiosos’

Con gran celebración la plataforma Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal, confirmó que está desarrollando oficialmente una serie basada en la franquicia cinematográfica ‘Rápidos y Furiosos’, la cual será producida por uno de sus protagonistas: Vin Diesel.

“La noticia que tengo hoy aquí es que Peacock va a estrenar cuatro series del universo de Fast & Furious”, aseguró el actor a Deadline para confirmar este nuevo proyecto.

Fuentes detallaron a la misma publicación que, hasta el momento, solo una de las series de ‘Fast & Furious’, titulada así originalmente, se encuentra en desarrollo dentro de Peacock, mientras que otras producciones están en distintas fases de desarrollo en Universal Television.