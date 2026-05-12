Gran Masa de Aire Frío cubrirá a México; Frente Frío 50 azotará con heladas de -5 grados y lluvias en estos estados

Para este martes, el frente frío 50 se extenderá sobre el norte y occidente del golfo de México hasta el oriente del país, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste de México, generarán lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas; e intervalos de chubascos en Nuevo León y Tamaulipas.

El frente frío 50 y su masa de aire frío se encuentran en el territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por su parte, la masa de aire frío asociada al frente originará refrescamiento de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana.

A su vez, la entrada de aire húmedo del mar Caribe ocasionará chubascos en Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Finalmente, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, en combinación con la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión sobre el occidente del territorio nacional, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Guanajuato; intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Colima, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México; y lluvias aisladas en zonas de Sinaloa y Sonora.

En contraste, continuará la onda de calor en Baja California Sur (oeste y sur), Sonora (sur), Sinaloa (norte, centro y sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Puebla (suroeste), Morelos (suroeste), Guerrero, Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y suroeste), finalizando a partir de hoy en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Durante el jueves y viernes, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, centro y sur de la República Mexicana. Asimismo, un canal de baja presión en el sureste mexicano en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México generarán lluvias e intervalos de chubascos en el noreste, oriente y sureste del país.

El miércoles, el sistema frontal 50 adquirirá características de estacionario en el oriente del golfo de México, dejando de afectar al territorio nacional; la masa de aire frío asociada empezará a modificar sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas. Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha región, incluida la península de Yucatán. A su vez, divergencia en altura, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre entidades del occidente, centro y sur de México.

Durante el periodo de pronóstico, prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (oeste y sur), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero, Oaxaca (sur y este), Chiapas (centro y suroeste), Morelos y Puebla (suroeste), iniciando a partir del jueves en Zacatecas (sur y suroeste) y Aguascalientes (sur y oeste).

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 14 y máxima de 26 grados, con cielo despejado, el miércoles tendremos una máxima de 28 y una mínima de 16 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 30 y mínima de 18.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (este), Michoacán (norte y oeste), Guanajuato (sur y suroeste), Hidalgo (este y noreste), Puebla (norte), Estado de México (norte y suroeste), Guerrero (norte, centro y este), Oaxaca (norte, este y oeste), Chiapas (noroeste, norte y sur), Veracruz (norte) y Tabasco (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora y Sinaloa.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Sinaloa (centro y sur) y Nayarit (norte).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (oeste y sur), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Jalisco (oeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Morelos (sur), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur y este), Chiapas (suroeste) y Yucatán (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila (noroeste y suroeste), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (este), Estado de México (suroeste), Puebla (suroeste), Tamaulipas (sur), Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche (norte) y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Veracruz, e istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Tamaulipas, Tabasco y Campeche.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua; y con tolvaneras en Baja California.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Sinaloa, Coahuila, Durango, Puebla y Yucatán; y con posibles tolvaneras en Baja California Sur.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.