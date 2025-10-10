Nuevo León: Mujer es detenida en Campeche por embriagar y drogar a hombre que conoció en app

MONTERREY, NL.- Una mujer que conoció a un hombre a través de una aplicación y luego lo acompañó a su domicilio en donde lo drogó para despojarlo de sus pertenencias, fue detenida en Campeche, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

El órgano autónomo de justicia informó que la orden de aprehensión en contra de Jenideth “N”, de 20 años, se ejecutó con el apoyo de la Fiscalía General del estado de Campeche.

Los delitos de los cuales se le acusa son robo y equiparable a robo y fue detenida en Ciudad del Carmen, Campeche.

Actualmente, se encuentra internada en un Centro de Reinserción Social Femenil estatal.

Los hechos por los cuales se le acusa ocurrieron el 11 de febrero de 2025, cuando la joven hizo contacto con la víctima, un masculino adulto, por medio del celular a través de una aplicación digital.

La joven se reunió con el hombre en un centro comercial a donde llegó acompañada de un masculino. Luego los tres se trasladaron al domicilio de la víctima en donde estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas.

En algún momento, la mujer aprovechó para verter gotas en la bebida de su víctima para drogarlo y al este quedarse dormido, despojarlo de sus pertenencias, entre ellas, la tarjeta de crédito con la que realizaron retiros y compras por un monto de 200 mil pesos.

Tras recuperar el conocimiento, la víctima se percató de que la pareja se había retirado y también le faltaban dos laptops y teléfonos celulares.