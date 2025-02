Caso de ‘gotera’ en Nuevo León exhibe discriminación y prejuicios hacia la sexualidad en adultos mayores

Ayúdenme por favor a encontrar a estos delincuentes que me drogaron y robaron 100 mil pesos el martes 11 de febrero de 2025. pic.twitter.com/8BEomuIKO4

A pesar del golpe económico, don Óscar se considera afortunado de haber sobrevivido. “He escuchado casos en los que las dosis se les pasan y matan a la gente. Yo creo que podría acusarlos de intento de homicidio”, dijo.

DENUNCIA Y FALTA DE ACCIÓN POLICIAL

Tras el robo, la víctima denunció el hecho ante las autoridades, pero la respuesta ha sido, según sus palabras, decepcionante. “Dos veces lo he hecho y los inútiles de los ministeriales no salen de sus cómodas instalaciones en el COPE Apodaca. Quieren que les llevemos a los delincuentes, ni las cámaras de los vecinos han analizado”, acusó en redes sociales.

El caso ha generado indignación entre los internautas, no solo por la falta de investigación de las autoridades, sino por la forma en que don Óscar fue tratado en redes sociales tras su denuncia.

PREJUICIOS Y DISCRIMINACIÓN: EL JUICIO EN REDES SOCIALES

El video publicado en la red social X (antes Twitter) se viralizó rápidamente, pero lejos de recibir apoyo unánime, don Óscar fue objeto de burlas y juicios por su edad y por haber buscado una relación en una aplicación de citas.

“Eso le pasa por calenturiento, se lo merece por wey, en vano sus canas, don”, escribió un usuario, a lo que la víctima respondió: “¿No crees que todos tenemos derecho a equivocarnos?”.

Otros comentarios fueron aún más duros: “Solo un pendejo deja entrar extraños a su casa, no mame, don. Los domingos en los kioscos hay un chingo de viejitas, agárrese unas de esas y ya deje de andar de puerco depravado”.

A pesar de la oleada de críticas, también hubo muestras de apoyo. “Ya le di retuit, pero no te hagas ilusiones... podrán detenerlos, pero lo que se llevaron ya no existe. Te salió barato, pudiste terminar tus días ahí mismo. Más prevención y malicia para la próxima. Ah, y sí: si te sientes solo o necesitas afecto, adopta un perro. Un abrazo”, escribió otro usuario.

“Ya no se queme más, todo por calenturiento, ya deje de humillarse”, le respondió otra persona, ante lo que don Óscar le respondió: “Estás equivocado, no es humillación, es defender mis derechos y contribuir para que la comunidad no sufra estas desgracias, ayuda en lugar de estorbar”.

Don Óscar, lejos de sentirse avergonzado, defendió su derecho a tener una vida amorosa y sexual, sin importar su edad. “Gracias, Gerardo. El dinero es secundario, todavía puedo trabajar e ingresar seis cifras. Me interesa que los castiguen y no sigan dañando a nadie más. Me gustan más los gatos, pero supongo que estás de acuerdo en que también puedo tener vida sexual”, respondió con ironía.

UNA REFLEXIÓN SOBRE LA EDAD Y LA VIDA SENTIMENTAL

El caso de don Óscar pone sobre la mesa no solo los peligros latentes en las aplicaciones de citas, sino también el prejuicio arraigado en la sociedad sobre la vida sentimental y sexual de los adultos mayores.

Mientras que la discusión en redes sociales estuvo llena de críticas hacia la víctima por su edad y por confiar en extraños, pocos se enfocaron en el verdadero problema: la falta de acción de las autoridades ante delitos de este tipo y la vulnerabilidad en la que quedan las personas mayores en un entorno digitalizado y lleno de riesgos.

El caso de las “goteras” no es nuevo en México, pero sigue siendo una problemática sin atender de manera eficiente. Mientras tanto, casos como el de don Óscar continúan sumándose a la lista de delitos impunes en el país.